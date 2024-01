Czułe powitanie polityków PiS przez Dudę. Internauci wytknęli prezydentowi ważny błąd

W środę po południu prezydent Andrzej Duda spotkał się z ponownie ułaskawionymi Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. Jego Kancelaria zamieściła kilka wpisów z tej wizyty. I tak na dodanym nagraniu widzimy, że Duda bardzo wylewnie ich wita i przytula. To wywołało falę komentarzy.

W środę po południu na profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagranie z pierwszego spotkania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzień wcześniej głowa państwa ponownie ułaskawiła skazanych prawomocnie na dwa lata więzienia polityków PiS.

Na dodanym przez Kancelarię nagraniu widzimy, że Duda bardzo wylewnie ich wita i przytula. To wywołało falę komentarzy. "Jeśli uważa Pan, że ci dwaj partyjni koledzy są nadal posłami, czy potwierdzi Pan swój zamiar zawetowania każdej ustawy, nad którą nie mieli możliwości zagłosować?" – czytamy w jednym ze wpisów pod nagraniem.

Inni zwracają uwagę, że politycy PiS stracili mandaty. "Będzie Order Orła Białego dla przestępców?", "Z byłymi posłami. Bądźmy precyzyjni", "Duda lubi się otaczać kryminalistami. W PiS takich jest wielu" – brzmi kilka kolejnych komentarzy.

Ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika

Przypomnijmy: we wtorek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że o godz. 17:30 Andrzej Duda wygłosi oświadczenie. Po godz. 17:00, czyli przed tym wystąpieniem, Duda spotkał się jeszcze z żonami skazanych polityków – Romą Wąsik i Barbarą Kamińską.

Następnie prezydent ogłosił, że ponownie ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. – Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Z całą mocą. Apeluję o natychmiastowe procedowanie sprawy dalej – o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta i natychmiastowe uwolnienie panów, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – przekazał.

Jeszcze tego samego dnia, chwilę po godz. 21:00 Kamiński opuścił areszt śledczy w Radomiu, a praktycznie w tym samym czasie z więzienia w Przytułach Starych wyszedł Wąsik. Na byłych szefów CBA czekali sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz ich małżonki.

Kamiński zwrócił się do Tuska i Hołowni

Kiedy Kamiński pojawił się za bramą więzienia, w pierwszych słowach podziękował żonie i synowi. – Dziękuję, że nie zgodziliście się na to zło – mówił do zebranych. Zwrócił się też do premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Szymona Hołowni, do których powiedział, że "niedługo się zobaczą". – Chcę powiedzieć: panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy – stwierdził. Dodajmy, że posiedzenie Sejmu odbędzie się już w najbliższy czwartek.

Krótkie oświadczenie po wyjściu z więzienia wygłosił też Wąsik. – Codziennie odliczałem od godziny 18:00 do 18:00, aby się z wami pomodlić. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nogi mam jak z waty i jestem głodny. Chcę jechać do domu, zobaczyć się z dziećmi – powiedział.