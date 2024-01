Ukraina apeluje do twórców serialu "Biały Lotos". Poszło o gwiazdora 3. sezonu

Zuzanna Tomaszewicz

H it platformy HBO Max został skrytykowany przez Ukrainę, która zmaga się z inwazją Rosji. Kraj apeluje do twórców serialu "Biały Lotos", by rozważyli pracę z jednym z aktorów. Gwiazdor trzeciego sezonu miał popierać rosyjskie władze.