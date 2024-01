W ydaje ci się, że wiesz coś o seksie, związkach i randkowych trendach? To dlaczego nie przetestujesz swojej wiedzy? W pewnych sytuacjach mogą być to informacje na wagę złota. Niezależnie od tego czy czeka cię dziś randka, czy drugą połówkę znasz całe swoje życie, powinieneś wiedzieć co w randkowym świecie piszczy. Mówi ci coś curving, ONS czy masturdating? 20 punktów uda się zdobyć tylko prawdziwym znawcom.





20 pytań o seksie i związkach dla odważnych. Umiesz w curving, dogging i masturdating? [QUIZ]

Agnieszka Miastowska

