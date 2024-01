O "Rojście" mówi się, że jest jednym z najlepszych współczesnych polskich seriali. Niebawem, bo już w lutym, widzowie będą mogli obejrzeć wielki finał trylogii. "Millenium" zapowiada się znakomicie. Przekonacie się o tym po obejrzeniu nowego zwiastuna.

Netflix pokazał zwiastun serialu "Rojst Millenium". Wiadomo, kiedy premiera. Fot. kadr z serialu "Rojst Millenium"

"Rojst Millenium" - kiedy premiera? (ZWIASTUN)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Rojst Millenium" to trzecia odsłona serialu Jana Holoubka i Kaspra Bajona. Fabuła pierwszej części osadzona była w latach 80., druga zaś w latach 90., natomiast najnowsza przeniesie nas do roku 1999 roku, kiedy ludzie w napięciu wyczekiwali nadejścia nowego millenium.

W znanym już widzom z poprzednich sezonów lesie na Grontach odnaleziono szkielet kobiety, która miała przy sobie cenny naszyjnik. Mniej więcej w tym samym czasie w hotelu "Centrum" podczas urodzinowego bankietu dochodzi do zabójstwa. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? By znaleźć odpowiedź na to pytanie, bohaterowie serialu będą się musieli cofnąć aż do lat 60.

"W sześcioodcinkowym 'Rojst Millenium' odkryjemy też losy honorowego Jassijeja, w którego na przestrzeni dwóch planów czasowych (60. i 90.) wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt" – czytamy w oficjalnym opisie nadchodzącej części.

Podobno wszystkie ścieżki prowadzą do lasu na Grontach. Tym razem dowiemy się, kto nimi kroczył w przeszłości i nadał bieg wydarzeniom, których echo prześladuje każdego, przed laty i dziś. opis serialu "Rojst Millenium"

W obsadzie "Rojst Millenium" znalazły się takie nazwiska jak Magdalena Różczka ("Lejdis"), Łukasz Simlat ("Fuga"), Filip Pławiak ("Czerwony pająk"), Piotr Fronczewski ("Akademia Pana Kleksa"), Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina"), Janusz Gajos ("Czterej pancerni i pies"), Tomasz Schuchardt ("Wielka woda"), Agnieszka Żulewska ("Demon"), Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter"), Tomasz Sapryk ("Sztuczki") i Dawid Ogrodnik ("Johnny").

"Zapowiada się bardzo dobrze"; "Czekam z niecierpliwością"; "Jedyny polski serial, na który chcę poczekać"; "Obsada miodzio" – komentują najnowszy zwiastun widzowie. Z trailera dowiadujemy się, że premiera "Rojt Millenium" odbędzie się już 28 lutego na platformie Netflix.

Sukces serialu "Forst"

"Forst" Netfliksa na podstawie cyklu książek Remigiusza Mroza wylądował w rankingu "Global TOP 10". Drugie miejsce zajął w Czechach, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Remigiusz Mróz zauważył w swoim wpisie na Instagramie, że trafił na listę najchętniej oglądanych tytułów w kilkudziesięciu krajach.

"Forst stał się globalnym hitem, doczekując się niemal pięciu milionów wyświetleń na świecie. Trafił do najchętniej oglądanych seriali Netfliksa w 54 krajach, między innymi do TOP 3 w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii" – czytamy w poście pisarza w mediach społecznościowych.

