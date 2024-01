Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Giertych: Uważam, że chce wrócić do PE. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Jak pisaliśmy w naTemat, Patrycja Kotecka-Ziobro miała otrzymać posadę w Parlamencie Europejskim, gdzie ma doradzać posłom w zakresie politycznych kampanii internetowych. Tak przynajmniej wynika z ustaleń serwisu wPolityce.pl.

"Ziobro wyprowadził rodzinę poza Polskę" – stwierdził w miniony wtorek w serwisie X polityk Koalicji Obywatelskiej. Sytuacja znów wywołała liczne emocje i pytania: gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Równolegle Radio Zet ujawniło nieoficjalne doniesienia ws. nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wynika z nich, że Zbigniew Ziobro ma startować z miejsca drugiego w okręgu podkarpackim.

Zapytaliśmy Romana Giertycha o głośny wpis. Mecenas przyznał, że jego zdaniem lider Suwerennej Polski chce zagrzać ciepłą posadę w Brukseli, a co za tym idzie, także immunitet.

Nie mam żadnych informacji ws. pobytu rodziny pana Ziobry. To tylko mój komentarz w tej sprawie. Uważam, że Ziobro chce wrócić do Parlamentu Europejskiego, żeby utrudnić ewentualne postępowania przeciwko sobie. To nie jest takie proste. To po prostu przedłuży procedurę, bo w PE to trochę trwa.

Roman Giertych

Mecenas, poseł KO