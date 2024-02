Aleksandra Dulkiewicz będzie kandydować na prezydentkę Gdańska. Platforma Obywatelska zadeklarowała poparcie dla liderki ruchu Wszystko dla Gdańska i nie wystawi jej konkurencji. Wciąż jednak nie wiadomo, czy ruch miejski i partia rządząca wystawią wspólne listy do rady miasta. – Absolutnie to potwierdzam. Trwają w tej chwili jeszcze negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego komitetu wyborczego – powiedział szef pomorskich struktur PO.

Wybory samorządowe. PO nie wystawi kandydata w Gdańsku. Poprze Dulkiewicz. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter / East News

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się 7 i 21 kwietnia. Obecna większość demokratyczna pójdzie po władzę w regionach w układzie trzech różnych list – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi.

To oznacza, że już za kilka tygodni wybierzemy się do urn. Teraz w całej Polsce trwa układanie się poszczególnych opcji politycznych w gminach i powiatach. Platforma Obywatelska na Pomorzu już podjęła decyzję, co z kandydatem na prezydenta Gdańska.

– Nie wystawimy swojego kandydata w wyborach na prezydenta Gdańska. Poprzemy Aleksandrę Dulkiewicz – powiedział cytowany przez serwis trojmiasto.pl marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk z PO.

– Absolutnie to potwierdzam. Trwają w tej chwili jeszcze negocjacje dotyczące utworzenia wspólnego komitetu wyborczego KO i Wszystko dla Gdańska i mam nadzieję, że skończą się pozytywnie, ale to jest jeszcze w procesie – dodał.

– Natomiast sprawą bezdyskusyjną staje się nasze poparcie dla Aleksandry Dulkiewicz i nie będziemy wystawiać nikogo przeciwko niej – podsumował.

Aleksandra Dulkiewicz kandydatką na prezydentkę Gdańska

Wyjaśnijmy – Aleksandra Dulkiewicz nie jest członkinią Platformy Obywatelskiej. Należy do ruchu miejskiego Wszystko dla Gdańska, który dotychczas wystawiał własne listy do rady miasta.

Następczyni Pawła Adamowicza potwierdziła doniesienia o planach walki o reelekcję jeszcze w styczniu. Wówczas opublikowała specjalne nagranie w mediach społecznościowych, prosząc o wsparcie kampanii.

– Potwierdzam i mówiłam już o tym wielokrotnie: będę jeszcze raz ubiegała się o zaufanie i głosy gdańszczanek i gdańszczan. Szczegóły kampanii wyborczej wraz ze Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska ogłosimy niebawem, ale już dziś zapraszamy do kontaktu, współpracy i pomocy – przekazała.