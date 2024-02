Czarnek odpalił się po słowach Mazurka. "Po prostu jestem chamem"

Przemysław Czarnek w Kanale Zero odpowiadał na liczne pytania, komentarze i telefony widzów. Część z nich zarzuciła byłemu ministrowi "chamstwo". – Jeżeli mówienie prawdy jest chamstwem, to po prostu jestem chamem. Po prostu mówię prawdę – powiedział.

Przemysław Czarnek w Kanale Zero: To po prostu jestem chamem. Fot. YouTube / Kanał Zero

Przemysław Czarnek w Kanale Zero: Po prostu jestem chamem

W trakcie wywiadu Robert Mazurek przytaczał komentarze ze strony internautów, którzy wymieniali się opiniami na temat polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarz powiedział, że według części z komentujących Przemysław Czarnek jest "chamem".

Były minister edukacji odpowiedział: – Jeżeli mówienie prawdy jest chamstwem, to po prostu jestem chamem. Po prostu mówię prawdę.

Następnie poseł zaczął wyjaśniać, że szczerze prezentuje swoje poglądy i nie owija w bawełnę.

– Prawdę w tym sensie, że przekazuję swoje poglądy na poszczególne tematy i specjalnie nie owijam w bawełnę. Wydaje mi się, że w życiu chrześcijanina też należy przede wszystkim mówić prawdę – skomentował.

– Ważyć słowa, ale mówić prawdę. Nie unikać również trudnych sytuacji i nie unikać komentowania sytuacji, które na pozór mogłyby wywołać jakieś kontrowersje czy nawet problemy prawne – dodał.

Następnie Czarnek poprosił o podanie konkretnego przykładu "pogardy" czy "chamstwa'.

– Jeśli państwo macie jakieś przykłady takiej pogardy czy chamstwa, bardzo proszę o przykłady, z chęcią odpowiem, dlaczego zachowałem tak albo inaczej, a jeśli rzeczywiście by takie sytuacje, w których nie zgadzam się ze swoim zachowaniem, to z chęcią przeproszę – podsumował.

Stanowski przerwał wywiad z Czarnkiem w Kanale Zero

Jak pisaliśmy w naTemat, były minister starł się też z Krzysztofem Stanowskim, który przerwał wywiad, żeby zapytać, co polityk zrobił na dzieci i młodzieży, by zadbać o ich rozwój.

– Treści związane z chrześcijaństwem to część rzeczywistości tego społeczeństwa, państwa i narodu. Także w historii. Nie ja wprowadziłem religię do szkół i nie ja ją wyprowadziłem – powiedział.

– Fundamentalnie się z tym nie zgadzam i widzę, że nie umie pan uargumentować tego, co mówi. Wprowadziliśmy po raz pierwszy w historii tego państwa program "Poznaj Polskę". Są też wycieczki za granicę. Są też "Laboratoria przyszłości" – dodał.

Stanowski dopytał Czarnka, co zrobił, żeby "szkoła nie była zaściankiem". – Zainwestowaliśmy 15 mld zł, za które dokonaliśmy modernizacji szkół. Także tych wiejskich. Samorządowcy z pieniędzy rządowych pobudowali sale gimnastyczne. Da pan wiarę, że w wielu szkołach wiejskich nie było w ogóle sali gimnastycznej? – zapytał.