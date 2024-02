Od 2018 roku Polska nie przyjęła unijnej dyrektywy ws. praw autorskich. Joanna Scheuring-Wielgus wyjaśniła w czwartek z mównicy sejmowej, że już w marcu TSUE i Komisja Europejska nałożą na nas konkretne kary przez zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości. – Te kary są olbrzymie. Wyrok będzie w połowie marca i zapłacimy około 33 mln zł – powiedziała.

Sejm. Będą kary dla Polski za zaniedbania PiS. "Zapłacimy 33 mln zł". Fot. Filip Naumienko / Reporter / East News

Sejm. Będą kary dla Polski za zaniedbania PiS. "Zapłacimy 33 mln zł"

Daria Gosek-Popiołek z Razem zapytała wiceministrę kultury Joannę Scheuring-Wielgus z Lewicy o wprowadzenie unijnej dyrektywy o prawie autorskim. Ta bowiem cały czas nie została wdrożona w Polsce, chociaż Unia przyjęła ją w 2019 roku.

– Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy polscy twórcy tracą. Generują zyski międzynarodowych korporacji, ale nawet ułamek tych zysków do nich nie wraca – powiedziała Gosek-Popiołek.

– Szczególnie trudna jest sytuacja młodych twórców. Bo to oni tworzą przede wszystkim treści dla platform streamingowych. Chciałam zapytać o dalsze działania resortu kultury w celu wsparcia twórców w walce o godne płace i udział w zyskach – zapytała.

Przedstawicielka rządu wyjaśniła zaś, że przez zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości czekają nas kolejne kary nałożone przez Brukselę.

– Priorytetem nas wszystkich bez względu na to, z jakiej opcji politycznej jesteśmy, jest wprowadzenie tej dyrektywy. Lada moment będzie wyrok TSUE, Komisji Europejskiej, nakładającej na Polskę olbrzymie kary za to, że nie wprowadziliśmy tej dyrektywy w 2018 roku tak jak było to w innych krajach – powiedziała Scheuring-Wielgus.

– Te kary są olbrzymie. Wyrok będzie w połowie marca i zapłacimy około 33 mln zł. Musimy jak najszybciej wprowadzić tę dyrektywę – dodała.

– W Sejmie od 2019 roku nigdy nie było żadnej rzetelnej debaty na temat tantiem. Uważamy, że twórczość artystów i wspieranie twórców nie może być sprowadzana tylko i wyłącznie do tantiem. Musimy rozmawiać o reinwestycjach, ulgach podatkowych, nowych systemach finansowania i opłacie reprograficznej – podsumowała.