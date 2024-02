Justin Timberlake wystąpi w tym roku Polsce! Wiemy, kiedy rusza sprzedaż biletów

Justin Timberlake wraca do muzyki. Dawny "książę popu" wydaje w marcu swoją szóstą płytę "Everything I Thought It Was" i z tej okazji ogłosił trasę koncertową. Jednym z przystanków będzie Kraków i to już w te wakacje. Co z biletami?

Justin Timberlake wystąpi w Krakowie Fot. Ian West/Press Association/East News

Trasa koncertowa Justina Timberlake'a The Forget Tomorrow World Tour obejmuje obecnie 67 występów na całym świecie od kwietnia do grudnia bieżącego roku. W Ameryce Północnej wyprzedano już 22 koncerty, a na występy w USA sprzedano ponad 550 tysięcy biletów.

Początkowo Justin Timberlake ogłosił amerykańską część tournée. Rozpocznie się 29 kwietnia w Vancouver w Kanadzie, a potem przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, w których piosenkarz i aktor wystąpi m.in. w Seattle, Las Vegas, Phoenix, Austin, Atlancie, Miami, Chicago, Nowym Jorku i Bostonie.

Ostatni przystanek przed przerwą zaplanował na 9 lipca w Lexington w Kentucky, a do Kanady (Toronto, Montreal) i USA (m.in. Waszyngton, Detroit, Memphis, Houston, Dallas, Nashville) powróci w październiku.

Co Timberlake planuje podczas tej przerwy? Okazuje się, że przyjdzie do Europy. Muzyk właśnie ogłosił europejską odnogę swojej trasy koncertowej, która będzie promować jego szósty album "Everything I Thought It Was" (premiera krążka już 6 marca). Okazuje się, że otworzy ją Polska.

Justin Timberlake w Krakowie! Kiedy koncert w Polsce?

Koncert Justina Timberlake'a w Krakowie będzie mieć miejsce już 26 lipca 2024 roku w Tauron Arenie. Potem amerykański gwiazdor odwiedzi kolejne siedem europejskich krajów: Niemcy (Berlin, Monachium, Kolonia, Hamburg), Belgię (Antwerpia), Wielką Brytanię (Birmingham, Manchester, Londyn), Holandię (Amsterdam), Dani (Kopenhaga), Szwecję (Sztokholm) i Francję (Lyon).

Kiedy rusza sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake'a w Polsce? Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się w środę 28 lutego o godz. 10:00, a przedsprzedaż Ticketmaster w czwartek 29 lutego o godz. 10:00.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 1 marca 2024 na stronie internetowej Timberlake'a i LiveNation.pl, również o godz. 10:00. Cen biletów na razie nie podano.

Justin Timberlake wydaje szóstą płytę "Everything I Thought It Was". Jest nowy singiel "Drown"

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC.

Justin zdobył dziesięć nagród GRAMMY w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za swoje albumy solowe: debiutancki album solowy "Justified" (2022), "FutureSex/LoveSounds" (2006), "The 20/20 Experience" (2013, a kontynuacja "The 20/20 Experience – 2 of 2" była nominowana do tej nagrody) i "Man of the Woods" (2018), a także za swój kawałek z Jayem-Z "Holy Grail".

Timberlake" ma na koncie ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych i cztery nagrody Emmy za pamiętne występy w "Saturday Night Live". Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanych hitach DreamWorks: "Trollach" (2016), "Trollach 2" (2020) i "Trollach 3" z 2023 roku. Jego przebój "Can’t Stop the Feeling!" z tego pierwszego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.

15 marca będzie premiera szóstej płyty Justina Timberlake "Everything I Thought It Was", która jest jego pierwszym krążkiem od sześciu lat. Promuje go piosenka "Selfish", a przy okazji ogłoszenia dodatkowych dat na trasie koncertowej Timberlake zaprezentował także swój najnowszy utwór "Drown" wydany przez RCA Records. Tekst piosenki napisali: Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon, a wyprodukowali ją: Timberlake, Louis Bell i Cirkut (Maroon 5, The Weeknd).

Podczas swojej trasy koncertowej Timberlake zaprezentuje nie tylko utwory z nowej płyty, ale również z całej swojej kariery. Nie zabraknie więc hitów, jak "SexyBack", "My Love" czy "Mirrors".