Oczyścili go z zarzutów o gwałt. Teraz chce odzyskać władzę w Olsztynie

Alan Wysocki

C zesław Jerzy Małkowski był oskarżony o gwałt, ale w 2022 oczyszczono go z zarzutów, a także przyznano ogromne zadośćuczynienie. Teraz samorządowiec powraca i wystartuje w wyborach na prezydenta Olsztyna. Co więcej, ma faktyczną szansę objąć władzę w mieście.