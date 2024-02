Stało się. Andrzej Grzegrzółka stracił funkcję szefa Centrum Informacyjnego Sejmu. To już ostatni człowiek związany z Prawem i Sprawiedliwością, który był pracował dla nowej większości demokratycznej. Urzędnika zastąpi jedna z najbliższych współpracowniczek Szymona Hołowni.

Sejm. Człowiek PiS dostał wypowiedzenie. Andrzej Grzegrzółka odchodzi. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Sejm. Człowiek PiS dostał wypowiedzenie. Andrzej Grzegrzółka odchodzi

Przy Kancelarii Sejmu funkcjonuje Biuro Obsługi Medialnej. Ten organ zastąpił Centrum Informacyjne Sejmu. Z perspektywy opinii publicznej BOM może nie rzucać się szczególnie w oczy. Niemniej jednak jego funkcjonowanie jest niezwykle istotne.

To bowiem ta struktura odpowiada za współpracę na linii dziennikarze-Sejm, a co za tym idzie, umożliwia pozyskiwanie informacji na temat wydarzeń na Wiejskiej i relacjonowanie ich obywatelom.

Dotychczas dyrektorem biura był Andrzej Grzegrzółka – kontrowersyjna postać kojarzona z obozem Prawa i Sprawiedliwości.

Postać Grzegrzółki wzbudziły specjalne emocje za sprawą ujawnienia afery wokół wykorzystywania lotów przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W 2019 roku Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało mocno zaniżony wykaz lotów. To wymusiło wydanie kolejnego komunikatu i pokazanie nowej listy.

Sytuacja wywołała szereg zarzutów, szczególnie ze strony dziennikarzy, że szef instytucji odpowiedzialnej za relacje z mediami, okłamuje przedstawicieli prasy, by pomóc parlamentarzyście z Prawa i Sprawiedliwości.

Wyjaśnijmy, że Grzegrzółka w przeszłości pracował jako dziennikarz "Polska The Times", Superstacji i TVP. Pracę na Wiejskiej zaczął w 2016 roku po dojściu ekipy Jarosława Kaczyńskiego do władzy.

Doprowadził także do powstania sejmowych profili w mediach społecznościowych, a także do powstania kanału wideo w serwisie YouTube. Po zmianie objęciu władzy przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę większość demokratyczna długo trzymała urzędnika na stanowisku.

Andrzej Grzegrzółka wymieniony na Katarzynę Karpę-Świderek

Jest to o tyle ciekawe, że już od pierwszych dni po przejęciu sterów w kraju trwa dynamiczny proces wymiany kadr w instytucjach państwowych. Teraz jednak w końcu doszło do zmiany.

Grzegrzółkę zastąpi Katarzyna Karpa-Świderek, czyli rzeczniczka marszałka Szymona Hołowni. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami jeszcze dwa tygodnie temu zapewniła, że czas na nowe projekty, które mają przybliżyć obywatelom prace Sejmu.

– Chcemy by Sejm był otwarty na obywateli i przyjazny dziennikarzom. Postawimy na dwustronną komunikację, wzmocnimy social media, tworzymy nowe projekty, które mają przybliżyć obywatelom prace Sejmu takie jak wideopodcast "Sejm - nowe otwarcie”, czy pokazy filmowe w ramach cyklu "We are the SEJM" – powiedziała.

Przypomnijmy, że Karpa-Świderek była rzeczniczką Polski 2050, a wcześniej pracowała dla WWF Polska. 11 lat była dziennikarką TV, gdzie prowadziła serwisy m.in. TVN24 oraz TVN24 Biznes i Świat.