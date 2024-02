Na tegorocznej gali oscarowej usłyszymy na żywo wszystkie nominowane do Oscary piosenki. Oznacza to, że zobaczymy na scenie sporo gwiazd, a nie tylko Ryana Goslinga i Billie Eilish. Dodajmy, że 22-latka wraz ze swoim bratem Finneasem O'Connellem ma szansę na drugiego Oscara.

Na oscarowej gali wystąpi m.in. Billie Eilish Fot. Rex Features/East News

96. ceremonia wręczenia oscarów odbędzie się 10 marca (w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego) w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem gali ponownie został amerykański prezenter telewizyjny i komik Jimmy Kimmel.

Najwięcej nominacji powędrowało do "Oppenheimera" Christophera Nolana (13 nominacji, w tym dla faworyta Cilliana Murphy'ego), "Biednych istot" Yorgosa Lanthimosa (11 nominacji, w tym dla Emmy Stone) i "Czasu krwawego księżyca" (10 nominacji, z czego trzy powędrowały do Lily Gladstone, Roberta De Niro i Martina Scorsesego).

"Barbie" Grety Gerwig zgarnęła osiem nominacji (w tym dla Ameriki Ferrery i Ryana Goslinga), "Maestro" Bradleya Coopera – siedem, a polska koprodukcja "Strefa interesów" Jonathana Glazera, "Anatomia upadku" Justine Triet, "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a i "Amerykańska fikcja" Corda Jefferson – po pięć szans na Oscara.

Kto wystąpi na Oscarach 2024? To m.in. Billie Eilish i Ryan Gosling

W kategorii najlepsza piosenka oryginalna nominowanych jest pięć utworów:

"It Never Went Away" z "Jon Batiste: Amerykańskiej symfonii" (wykonawca: Jon Batiste, autorzy: Jon Batiste i Dan Wilson),

"I'm Just Ken" z "Barbie" (wykonawca: Ryan Gosling, autorzy: Mark Ronson i Andrew Wyatt),

"What Was I Made For?" z "Barbie" (wykonawczyni: Billie Eilish, autorzy: Billie Eilish & Finneas O'Connell),

"The Fire Inside" z "Flamin' Hot: Smak sukcesu" (wykonawczyni Becky G, autorka: Diane Warren),

"Wahzhazhe (A Song for My People)" z "Czasu krwawego księżyca" (wykonawcy: Osage Tribal Singers, autor: Scott George).

Wcześniej pisaliśmy w naTemat, że na gali wystąpi Ryan Gosling z hitem "I'm just Ken" (co nie każdemu się podoba), jednak jak informuje "Variety", posłuchamy na żywo wszystkich pięciu utworów walczących o złotą statuetkę. Oznacza to, że na scenie wystąpią: Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish i Finneas O’Connell, Scott George i Osage Tribal Singers oraz Ryan Gosling i Mark Ronson.

Kto jest faworytem? Billie Eilish i Finneas O'Connel, których liryczne "What Was I Made For" z "Barbie" wygrało m.in. Złoty Glob i Grammy. Byłoby to drugie zwycięstwo dla muzycznego rodzeństwa, które w 2022 roku dostało Oscary za "No Time to Die" z "Nie czas umierać" o Jamesie Bondzie. Tegoroczny występ będzie ich trzecim na Oscarach, bo w 2020 roku Billie i Finneas wykonali "Yesterday" w segmencie In Memoriam.

Może im jednak zagrozić druga (równie dobra, ale skrajnie inna) piosenka z "Barbie": hit "I'm Just Ken", który zdobył m.in. nagrodę Critics' Choice. Mark Ronson i Andrew Wyatt, autorzy utwory, dostali już Oscary pięć lat temu (wraz z Lady Gagą) za "Shallow" z "Narodzin gwiazdy".

Dodajmy, że na gali oscarowej obejrzymy też występ In Memoriam, w której Amerykańska Akademia Filmowa odda hołd zmarłym w 2023 roku twórcom. Nie wiadomo jednak, kto zaśpiewa w tym roku.

Akademia Filmowa wprowadzi nową kategorię w 2026 roku

Od ponad 20 lat Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nie wprowadziła do konkursu żadnej nowej kategorii. Wszystko ma się zmienić już za dwa lata. W 2026 roku podczas uroczystej ceremonii zostaną wręczone pierwsze Oscary za największe osiągnięcia w dziedzinie castingu. "Kierownicy castingu odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu filmów, a w miarę rozwoju Akademii z dumą dodajemy obsadę do dyscyplin, które uznajemy i celebrujemy" – napisali w oświadczeniu dyrektor generalny Akademii Bill Kramer i prezes Janet Yang. W komunikacie padło nawet stwierdzenie, że to kamień milowy dla członków zespołów organizujących castingi.

