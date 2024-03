Międzynarodowy Dzień Kobiet, który obchodzimy 8 marca, zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Spotify wyjawiło, jakich polskich artystek słuchano w 2023 roku nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nie zabrakło sanah czy Darii Zawiałow, ale są również bardziej zaskakujące nazwiska. Okazuje się również, że lawinowo rośnie słuchalność wokalistek: zarówno na lokalnej, jak i globalnej scenie muzycznej. Jest więc co świętować.

Young Leosia znalazła się w zestawieniu Spotify Fot. Andrzej Wasilkiewicz/REPORTER

Z roku na rok rośnie w Polsce popularność polskich artystek, informuje Spotify. W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2018 do 2023 roku, streaming rodzimych wokalistek na Spotify wzrósł o niemal, bagatela, 800 procent.

"Spotify, jako czołowy serwis streamingu audio, odegrał kluczową rolę we wzmacnianiu obecności artystek w branży muzycznej, między innymi poprzez programy takie jak EQUAL Polska, uruchomiony w kwietniu 2021 roku, który znacząco zwiększył rozpoznawalność lokalnych artystek pośród użytkowników platformy. Do programu EQUAL Polska Spotify zaprosiło dotychczas ponad 30 ambasadorek, między innymi Sarę James, Darię Zawiałow, sanah, Brodkę, Margaret, VTSS czy LUNĘ, tegoroczną reprezentantkę Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji" – czytamy w swojej informacji prasowej z okazji Dnia Kobiet.

Najczęściej słuchane polskie piosenkarki w Polsce i za granicą w 2023 roku na Spotify

Spotify opublikował listę najczęściej słuchanych wokalistek w Polsce w 2023 roku. W czołówce zestawienia znalazły się sanah i Daria Zawiałow czy Young Leosia (która, co ciekawe, w 2023 roku wydała tylko dwa nowe solowe single: "Nie wiem o co chodzi" i "BFF", ale za to nagrała album z supergrupą club2020). Kto jeszcze? Oto pełne zestawienie:

Lokalne artystki zdobywają także na Spotify szeroką rozpoznawalność również poza Polską. Według danych platformy, ich utwory stają się coraz częściej streamowane za granicą. Od 2018 roku słuchalność polskich artystek na platformie na całym świecie wzrosła łącznie o niemal 400 procent.

Najczęściej słuchaną, polską artystką w 2023 roku na Spotify poza granicami naszego kraju była Hania Rani, utalentowana pianistka, kompozytorka i wokalistka. Drugie miejsce zajęła tu sanah, a podium zamknęła Daria Zawiałow.

W zestawieniu nie mogło również zabraknąć Dody, która obecna jest na rodzimym rynku muzycznym od ponad 20 lat i posiada sporą rzeszę fanów poza Polską. Zaskoczeniem dla niektórych może być 5. miejsce zestawienia, na którym znalazła się jazzowa wokalistka Basia, która karierę rozpoczęła jeszcze w latach 80. Listę zamyka VTSS, polska DJ-ka robiąca karierę na międzynarodowej scenie muzyki techno. Oto pełna lista polskich artystek najczęściej streamowanych za granicą w 2023 roku:

"Znaczący wzrost słuchalności artystek w branży muzycznej w ostatnim czasie udowadniają również wyniki badania przeprowadzonego przez USC Annenberg Inclusion Initiative przy wsparciu Spotify. Zgodnie z wynikami, artystki objęły prawie 41% listy przebojów Billboard Hot 100 w 2023 roku".

"1-800-OŚWIECENIE" Taco Hemingwaya najpopularniejszą płytą 2023 roku w Polsce według OLiS

Związek Producentów Audio Video opublikował pod koniec lutego roczne podsumowanie Oficjalnych List Sprzedaży OLiS, czyli najlepiej sprzedające się w 2023 roku w Polsce albumy i single. Polscy artyści dominują w ścisłym topie zestawień, a niekwestionowanym liderem jest Dawid Podsiadło, który trafił do pierwszej piątki każdej listy. Jednak to nie "Lata dwudzieste" były najpopularniejszym albumem ubiegłego roku.

Na pierwszym miejscu rocznego zestawieniu OLiS (sprzedaż fizyczną i cyfrową) znalazł się szósty album Taco Hemingwaya "1-800-OŚWIECENIE" z września 2023 roku. Raper pokonał Dawid Podsiadło z albumem "Lata dwudzieste" z 2022 roku. Trzecie miejsce zajął Kuban z płytą "Spokój." (2023). Zaraz za podium uplasowała się "PROXL3M" (2023) duetu PRO8L3M, a piąte miejsc zajęła sanah z płytą "sanah śpiewa Poezyje" (2022).

Tyle, jeśli chodzi o sprzedaż łączoną. A kto w 2023 roku dominował w samym streamingu? Tutaj wygrały "Lata dwudzieste" Dawida Podsiadły. Na miejscu drugim uplasował się album Guziora z 2020 r., "Pleśń", a na trzecim "Spokój." Kubana. Czwarte miejsce należy do zagranicznego zespołu, czyli grupy Arctic Monkeys i ich kultowego "AM" z 2013 roku. Miejsce piąte zajął polski raper OKI z płytą wydaną w 2022 r. – "PRODUKT47".

Polacy wciąż kupują jednak płyty w sklepach. Kto wygrał w sprzedaży fizycznej? Znowu "1-800-OŚWIECENIE" Taco Hemingwaya, a drugi jest PRO8L3M z płytą "PROXL3M". Podium zamyka Dawid Podsiadło z albumem "Lata dwudzieste". Miejsce czwarte zestawienia OLiS należy do sanah i "sanah śpiewa Poezyje". Na pozycji piątej uplasował się polski raper i tekściarz Avi z płytą "Mały Książę" z 2023 roku.