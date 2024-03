Wielki hit powraca! Wiadomo, kiedy obejrzymy 2. sezon "Rodu smoka"

"Ród smoka", czyli prequel słynnej "Gry o tron", narobił wokół siebie wiele hałasu, stając się godnym następcą serialu o Jonie Snowie i Daenerys Targaryen. Drugi sezon, na który czeka wielu fanów, zadebiutuje na platformie HBO Max jeszcze w tym roku.

"Ród smoka" powróci z drugim sezonem w 2024 roku. Wiadomo, kiedy możemy spodziewać się pierwszego odcinka.

Kiedy 2. sezon "Rodu smoka"? Podano przybliżoną datę

Jak pisaliśmy wcześniej, "Rod smoka" to serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew" autorstw George'a R.R. Martina. Produkcja HBO Max skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), który wybuchł po śmierci Viserysa I.

W centrum sporu znajdują się córka Viserysa, Rhaenyra Targaryen (mająca wcześniej nadzieję na tron), oraz jego druga żona Alicent Hightower, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona II. Akcja "Rodu smoka" rozgrywa się na 200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o Tron".

Pierwszy sezon serialu wychodził jesienią zeszłego, a jego finał pobił rekord oglądalności HBO.

Jak donosi "Variety", szef streamingu i gier Warner Bros., JB Perret poinformował w wywiadzie z "Morgan Stanley's Technologi, Media and Telecom", że "Ród smoka" powróci z drugim sezonem w czerwcu 2024 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

Kontynuacja hitu osadzonego w świecie fantasy doczeka się premiery w podobnym czasie, co pierwsza odsłona. Serial zadebiutował na małym ekranie w sierpniu 2022 roku.

W obsadzie drugiego sezonu "Rodu smoka" znów zobaczymy Emmę D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy" i "Wanderlust"), Matta Smitha ("Doktor Who" i "The Crown"), Olivię Cooke ("Player One" i "Sound of Metal"), Ewana Mitchella ("Saltburn" i "Świat w ogniu"), Eve Best ("Siostra Jackie" i "Przeznaczenie: Saga Winx"), Rhysa Ifansa ("Notting Hill" i "Nyad") oraz Toma Glynn-Carneya ("Król" i "Dunkierka").

W kontynuacji nie zabraknie także nowych twarzy. W serialu zobaczymy m.in. przodka Neda Starka - lorda Cregana Starka (w tej roli Tom Tayor) oraz uzdrowicielkę Alys Rivers, w którą wcieli się Gayle Rankin.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku ukazał się pierwszy zwiastun zapowiadający drugi rozdział historii rodzinnej waśni zwanej "Tańcem smoków". – Nie ma wojny tak nienawistnej wobec bogów, jak wojna między krewnymi – słyszymy, jak mówi Rhaenyra. – I nie ma wojny tak krwawej jak wojna między smokami – odpowiada jej Alicent.

Serial o Jonie Snowie

"The Hollywood Reporter" napisał swego czasu, że HBO jest na wczesnym etapie produkcji sequela "Gry o Tron" o losach Jona Snowa, w którego ponownie wcieli się Kit Harington. Jak się okazało, brytyjski aktor był pomysłodawcą nowej serii, o czym w wywiadzie ze stacją BBC nie omieszkała wspomnieć Emilia Clarke, czyli serialowa Daenerys Targaryen.

Wypowiedź aktorki potwierdził również twórca sagi "Pieśni Lodu i Ognia", pisarz George R.R. Martin. "Tak, to Kit przyszedł do nas z tym pomysłem" – mogliśmy przeczytać w notce opublikowanej na jego blogu.

