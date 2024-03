"Wydał ponad milion na obserwację opozycji". Obajtek reaguje na sensacyjne ustalenia Tuska

Alan Wysocki

J eśli myślicie, że podsłuchiwanie Daniela Obajtka przez CBA to koniec szokujących informacji z czasów PiS, to lepiej usiądźcie. Donald Tusk we wtorek ujawnił, że prezes Orlenu miał wynająć... detektywa. Jego celem było podobne śledzenie polityków obecnej koalicji rządzącej. – Orlen wydał decyzją Obajtka ponad milion złotych – na codzienną obserwację posłów opozycji – ogłosił premier podczas konferencji prasowej. Były wójt Pcimia już do tych sensacji się odniósł.