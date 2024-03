A ndrzej Duda właśnie ogłosił termin wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na samym początku czerwca znów pójdziemy do urn, żeby wybrać aż 53 osoby do ważnej unijnej struktury.





Prezydent Duda zdecydował. Jest data wyborów do PE

Alan Wysocki

