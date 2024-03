Gosek odgraża się Tuskowi przed przesłuchaniem Kaczyńskiego. "To powinno powalić pana premiera"

Jarosław Kaczyński już w piątek zostanie przesłuchany na komisji ds. Pegasusa. Człowiek Zbigniewa Ziobry, Mariusz Gosek już odgraża się Donaldowi Tuskowi. W rozmowie z korespondentką sejmową stwierdził wprost, ze wydarzenie radykalnie zmieni postawę obecnego premiera. Jak wskazał, chodzi o to, jakie pytania zada szefowi PiS.

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Człowiek Ziobry grozi Tuskowi. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Człowiek Zbigniewa Ziobry mówi o Tusku tuż przed przesłuchaniem Jarosława Kaczyńskiego

Jak pisaliśmy w naTemat, już w piątek komisja śledcza ds. Pegasusa przesłucha Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwość będzie musiał odpowiedzieć na szereg pytań ws. procesu zakupu systemu szpiegowskiego, podsłuchiwania osób publicznych oraz kręgu wtajemniczenia w proces prowadzenia kontroli operacyjnej.

Były wicepremier, który odpowiadał w rządzie za sprawy bezpieczeństwa, już broni się, że niewiele w sprawie Pegasusa wie.

– A czy odpowiem na wszystkie pytania? Ja się obawiam, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie niewiele przekracza to, co jest w tej chwili w mediach – zapowiedział podczas konferencji prasowej.

Teraz jednak do akcji wkroczył Mariusz Gosek. Polityk Suwerennej Polski i członek komisji śledczej na antenie TVN24 zapowiedział, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego obróci się na niekorzyść Donalda Tuska.

– Zobaczycie faktyczną twarz przerażenia. Twarz Donalda Tuska od jutra się zmieni. To będzie twarz przerażonego polityka. Ja wiem, jakie ja pytania będę zadawał i o co będę wnioskował. W mojej opinii to powinno powalić pana premiera Donalda Tuska – powiedział.

– Myślę, że twarz prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to będzie spokojna twarz architekta dobrej zmiany, twarz państwowca – dodał.

Mariusz Gosek znów odgraża się Tuskowi. Kim jest poseł Zbigniewa Ziobry?

Warto podkreślić, że już wcześniej Gosek dał się poznać jako polityk rzucający mocnymi słowami na wiatr. Polityk Suwerennej Polski bowiem jeszcze po aresztowaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego odgrażał się pod aresztem śledczym przyśpieszonymi wyborami.

– 31 (stycznia-red.) jest koniec, budżet nieprzyjęty! Nie wolno panu zatrzymać posła z immunitetem! – grzmiał do funkcjonariuszy. Ostatecznie jednak rząd nie upadł, a budżet został podpisany przez Andrzeja Dudę i skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Przypomnijmy, że Mariusz Gosek jest z wykształcenia pedagogiem resocjalizacji. Studia ukończył na Akademii Świętokrzyskiej. Na początku swojej działalności politycznej współpracował z Przemysławem Gosiewskim, od 2015 zasiada we władzach Solidarnej Polski.

W wyborach samorządowych w 2018 roku został radnym sejmiku świętokrzyskiego, a potem wszedł do zarządu województwa. Do Sejmu wszedł w 2020 roku, bowiem objął mandat po Dominiku Tarczyńskim, który został europarlamentarzystą w wyniku brexitu.