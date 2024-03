Kaczyński przed komisją śledczą. Na wstępie zwrócił uwagę, a potem zaczął się cyrk

O godzinie 12:10 przed komisją śledczą ds. Pegasusa stawił się spóźniony 10 minut prezes PiS Jarosław Kaczyński. W pierwszych słowach po złożeniu przyrzeczenia szef prawicy zwrócił uwagę komisji, że osoba przesłuchiwana "nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych", czyli tajne i ściśle tajne. Dalej było tylko gorzej. Pojawiła się nawet kłótnia o... naleśniki.

Kaczyński zeznaje przed komisją ds. Pegasusa. Co powiedział? Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Artykuł jest aktualizowany

12:57

Trwa spór między Jarosławem Kaczyńskim a Magdaleną Sroką. Kaczyński cały czas powołuje się na treść przyrzeczenia, która "zobowiązuje go do przekazania całej wiedzy", natomiast tę może przekazać wyłącznie w momencie, w którym zostanie zwolniony z tajemnicy.

Magdalena Sroka ponownie powiedziała, że w sytuacji, w której będzie ciążyła na nim tajemnica, wówczas na pytanie odpowie dopiero na posiedzeniu niejawnym. Kaczyński wówczas powiedział, ze przyrzeczenie jest "stosowne do okoliczności".

12:47

Marcin Bosacki zawnioskował o ukaranie świadka, którym jest Jarosław Kaczyński za to, że nie złożył on pełnego ślubowania. Jak wskazał, należy zwrócić się w tej sprawie do sądu.

Kaczyński składa wniosek o wykluczenie Witolda Zmebaczyńskiego

Jarosław Kaczyński zawnioskował o wyłącznie z posiedzenie Witolda Zembaczyńskiego, a jako powód podał kwestie związane z osobistym poniżaniem i pomawianiem go, między innymi w kwestii uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu w czasie Covid. Wnioski w tej sprawie złożyli też przedstawiciele prawicy, ale ten został odrzucony w głosowaniu.

Jarosław Kaczyński stanął przed komisją śledczą. Przyszedł spóźniony

12:10

W pierwszych słowach po wejściu na salę Jarosław Kaczyński zapytał, czy zgoda od premiera uchylająca klauzule została dostarczona. Na to przewodnicząca zapoznała go z procedurami, czyli wypełniła ciążący na niej obowiązek.

Jacek Ozdoba zapytał Magdalenę Srokę, czy występowała z wnioskiem do premiera z wnioskiem, o którym mówił Jarosław Kaczyński. Doszło wówczas do ostrej wymiany zdań między przewodniczącą a Ozdobą i Mariuszem Goskiem, czyli przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy w komisji.

Wcześniej, po samym wejściu Kaczyński powiedział, że "dawno nie miał takiego wejścia". Chwilę później głos zabrała przewodnicząca Magdalena Sroka. Przypomniała, że wcześniej został przesłuchany świadek i zdyscyplinowała dziennikarzy, każąc dać świadkowi "swobodę wypowiedzi".

Kaczyński zabrał głos jeszcze przed przyrzeczeniem

Jak powiedział Jarosław Kaczyński, zgodnie ze składanym przyrzeczeniem ma on obowiązek powiedzieć wszystko, co wie. Jak dodał, jego wiedza ws. Pegasusa jest marginalna, ale "jeśli ma powiedzieć wszystko", wówczas musi dojść do zwolnienia go z tajemnicy.

Zarówno Magdalena Sroka jak i Witold Zembaczyński wyjaśnili prezesowi PiS, że jeśli pojawią się pytania, na które nie będzie mógł odpowiedzieć, wówczas będzie mógł być o nie zapytany podczas posiedzenia niejawnego.

Kaczyński uchylił się od ślubowania i wypomniał upadek naleśnikarni

Mimo pouczenia Jarosław Kaczyński złożył niepełne ślubowanie. O opinię prawną w tej sprawie poprosił Przemysław Wipler, ponieważ jak wyjaśnił, jego zdaniem niepełna przysięga dyskwalifikuje go ze składania zeznań.

Od Kaczyńskiego pojawiła się także uwaga pod adresem Witolda Zembaczyńskiego, nawiązujący do "upadku naleśnikarni". Chodzi o biznes, o którym mówił Janusz Kowalski, a w związku z którym trafił do sądu. Otrzymał on sądowny zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że biznes prowadzony przed laty przez Zembaczyńskiego, upadł. Motyw naleśników pojawiał się jeszcze kilkukrotnie.

Jarosław Kaczyński zeznaje przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Komisja śledcza ma przesłuchać Kaczyńskiego, ponieważ w okresie objętym śledztwem komisji był on wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Oznacza to, że w badanym przez komisję okresie odpowiadał za bezpieczeństwo Polski.

Jeszcze przed przesłuchaniem Jarosław Kaczyński wskazywał, że raczej nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania.

– Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie [...] obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach – komentował 12 marca.

Według szefa Prawa i Sprawiedliwości, sens istnienia komisji śledczej jest propagandowy, a telewizja TVN ma być odpowiedzialną za "urojoną rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji". – To jest takie sądzenie po sobie – stwierdził prezes PiS.

Co to jest Pegasus i kogo nim podsłuchiwano?

Pegasus to izraelskie oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie na odległość urządzeń elektronicznych. Ofiarą tego systemu padł m.in. obecny europoseł KO Krzysztof Brejza, a także prokurator Ewa Wrzosek.

Według grupy Citizen Lab Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj także: https://natemat.pl/282945,jak-dziala-i-do-czego-ma-dostep-system-pegasus-ekspert-tlumaczy

Jak mówił w naTemat Michał Kołodziejczak, który także miał być inwigilowany Pegasusem, informacje o tym, że jego telefon został zainfekowany oprogramowaniem, udało mu się potwierdzić również w Citizen Lab.

"Citizen Lab ustalił, że Michał Kołodziejczak, 33-letni lider rolników i agrarnych ruchów społecznych, został kilkakrotnie zhakowany w maju 2019 roku. AGROunia stała się formalną partią polityczną, a poparcie dla ruchu Kołodziejczaka groziło utratą przez partię rządzącą kluczowej grupy wyborczej, jaką są rolnicy i inni wyborcy mieszkający na polskiej wsi. Do tej pory sądy blokowały jego starania o utworzenie partii politycznej" – podawała także w 2022 roku agencja Associated Press.

Co więcej, informacje pozyskane dzięki Pegasusowi miały być także przekazywane przez polityków mediom podległym rządowi Prawa i Sprawiedliwości.

– W ostatnim tygodniu przed wyborami, kiedy już pracownicy telewizji publicznej zaczęli być bardziej miękcy wobec opozycji w kuluarach, dotarła do mnie informacja od ludzi dość wysoko postawionych w TVP, że oni nie muszą jeździć za mną ciągle z kamerą, bo i tak wiedzą, gdzie ja jestem – powiedział Michał Kołodziejczak w rozmowie z Wirtualną Polską.