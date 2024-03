Walia – Polska to mecz o wszystko. Gdzie i kiedy odbędzie się to starcie?

To będzie jeden z najważniejszych momentów dla reprezentacji Polski w ostatnich latach. Od meczu z Walią zależy, czy Biało-Czerwoni awansują na Euro 2024. Spotkanie odbędzie się w Cardiff, co może okazać się kluczowe. Walijczycy czują się bowiem świetnie na własnym boisku.

Mecz Walia – Polska to finał baraży do Euro 2024 Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Jeszcze przed meczem z Estonią nie wiedzieliśmy, na kogo reprezentacja Polski trafi w finale baraży do Euro 2024. Równolegle toczyło się bowiem spotkanie Walia – Finlandia. Ostatecznie to Walijczycy wygrali 4:1 i to z nimi zagramy o przepustkę do turnieju.

Co musimy zrobić, by awansować? Od tego celu dzieli nas wygrana. Jeśli przez 90 minut nie będzie rozstrzygnięcia, czeka nas dogrywka i ewentualnie rzuty karne. Porażka w tym spotkaniu oznacza koniec marzeń o Euro 2024.

Gdzie i o której mecz Walia – Polska?

Mecz Walia – Polska zostanie rozegrany we wtorek 26 marca na stadionie w Cardiff. Rozpocznie się o godzinie 20:45. Będzie można go obejrzeć między innymi na antenach TVP.

Widzowie Telewizji Polskiej będą mieli też niespodziankę, bo mecz skomentuje Dariusz Szpakowski, dla którego będzie to wielki powrót przed mikrofon podczas meczów reprezentacji Polski.

Szpakowskiemu przy mikrofonie towarzyszyć będzie Marcin Żewłakow. Natomiast studio meczowe na murawie stadionu poprowadzą Mateusz Borek i Jakub Wawrzyniak. Reporterami będą Maja Strzelczyk i Hubert Bugaj.

Jak Walijczycy nastawiają się na mecz z Polską? Jeszcze w ubiegłym roku selekcjoner reprezentacji Walii Robert Page nie ukrywał radości z faktu, że spotkanie odbędzie się w Cardiff, czyli na ich terenie.

– Nie sądzę, by jakakolwiek drużyna z tej grupy chciała z nami grać. Bardziej denerwowałem się losowaniem gospodarza finału. W formie, w jakiej jesteśmy obecnie, i z "Czerwoną Ścianą" u siebie w Cardiff, możemy mierzyć się z każdym – przekonywał.

Wspomniana "Czerwona Ściana" to oczywiście tłum kibiców na trybunach, którzy na tym stadionie potrafią rozkręcić naprawdę gorący doping. I z pewnością nie pomoże to Biało-Czerwonym, więc kluczowe powinno być dobre wejście w mecz.