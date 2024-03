Zbigniewa Ziobry nie ma obecnie w Polsce. Patryk Jaki ujawnia, co się dzieje

Natalia Kamińska

A BW weszło we wtorek rano do domu byłego ministra sprawiedliwości. Co ciekawe, Zbigniewa Ziobry nie ma obecnie w Polsce. – Zbigniew Ziobro podczas przeszukania przebywał za granicą. Lider Suwerennej Polski przerwał leczenie w kraju – poinformował w Polsat News Patryk Jaki.