Ziobro sam obalił wersję Jakiego! Nagle pojawił się przed swoją posiadłością

– Działania mają charakter bezprawny – powiedział Zbigniew Ziobro, stojąc przed swoim domem we wsi Jeruzal, który przeszukało we wtorek ABW. Ziobro mówił bardzo zachrypniętym głosem. Wcześniej europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki przekazał, że podczas przeszukania tego domu Ziobro był za granicą, gdzie się leczył.

Zbigniew Ziobro jednak w Polsce. Nagle pojawił się w domu we wsi Jeruzal.

Zbigniew Ziobro jednak w Polsce. Nagle pojawił się w domu we wsi Jeruzal

– Chciałem przeprosić za swój głos, ale jest to rezultat operacji. Przerwałem terapię, by tu do państwa przyjechać. Wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i Adama Bodnara – powiedział we wtorek wieczorem przed swoim domem były szef MS Zbigniew Ziobro. Jak podkreślał, działania ABW były bezprawne.

A jeszcze wieczorem Patryk Jaki twierdził, że Ziobro przebywa za granicą. – Minister Zbigniew Ziobro podczas przeszukania przebywał za granicą w miejscu, gdzie odbywał leczenie. Tak, lider Suwerennej Polski przerwał leczenie w kraju – poinformował europoseł w Polsat News europoseł Suwerennej Polski.

Co jednak powiedział jeszcze Ziobro przed swoim domem we wsi Jeruzal? – W ramach tej operacji w sposób rażący złamano moje prawa, osoby będącej właścicielem budynku – twierdził. I dodał: – Doskonale wiedzieli, że nie ma mnie w domu.

Ziobro: Chciano zorganizować spektakl bandytyzmu

Ziobro uważa, że "chciano zorganizować spektakl bandytyzmu, bezprawia, za który te osoby poniosą odpowiedzialność. – Moja rodzina nie była proszona o dostęp do domu – podkreślił.

Były szef MS przekonywał media, że "jest właścicielem domu i że z nim powinna być próba kontaktu". – Prokuratura posiadała mój numer telefonu – oświadczył.

Ziobro jest przekonany, iż to, co się wydarzyło we wtorek, "jest to prawdopodobnie wyraz desperacji związanej z ciężką porażką, jaką było przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa i desperacka próba znalezienia czegokolwiek".

Przyjmijmy: funkcjonariusze ABW przeszukali dom Zbigniewa Ziobry, a także kilku jego współpracowników, w tym Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Akcja miała związek ze śledztwem w sprawie tzw. Funduszu Sprawiedliwości.