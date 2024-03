Donald Tusk złożył życzenia na Wielkanoc. Nawiązał do swoich korzeni

Donald Tusk ma już za sobą wielkanocne życzenia dla Polaków. W mediach społecznościowych opublikował urocze zdjęcie z... kaszubskim sercem. To nie pierwszy raz, kiedy premier nawiązuje do swojego pochodzenia.

Donald Tusk nawiązał w życzeniach do swoich kaszubskich korzeni Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Donald Tusk jest dumnym Kaszubem. Pochodzi z Gdańska, z którym jest mocno związany i niejednokrotnie zaznaczał już swoją przynależność do mniejszości kaszubskiej. Tym razem postanowił nawiązać do korzeni również w swoich życzeniach na Wielkanoc. Złożył je w swoich mediach społecznościowych w Wielką Sobotę.

Donald Tusk złożył życzenia na Wielkanoc. Nawiązał do swoich kaszubskich korzeni

"Kaszubskie serce na Wielkanoc. Spokoju, miłości i zdrowia!" – napisał premier. Wpisowi towarzyszy urocze zdjęcie, które zostało zrobione podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Kościerzyny. Uśmiechnięty polityk przykłada do swojej piersi cukrowe serce ozdobione tradycyjnymi kaszubskimi wzorami.

"W Wielką Sobotę Premier Donald Tusk odwiedził Kościerzynę, aby ze swoich ukochanych Kaszub skierować do nas wszystkich proste przesłanie na Święta Wielkiej Nocy: spokoju, miłości i zdrowia. I ja do tego się dołączam" – napisał na X (dawnym Twitterze) marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W komentarzach na Instagramie i Twitterze również pojawiły się życzenia wielkanocne dla premiera. Nie wszystkie konwencjonalne...

"Wesołych i spokojnych Świąt. Proszę rodzinnie ładować baterie bo będą potrzebne do sprzątania", "Wesołych Świąt, Panie Premierze", "Życzę sobie, abyście Wy politycy w końcu doprowadzili do zakończenia wojny i byśmy mogli żyć spokojnie", "Wszëtczégò bëlnégò na Jastrë!", "Spokoju i wypoczynku Panie Premierze", "Życzę radosnych i rodzinnych świąt. Proszę najeść się jarzynowej, żeby mieć siłę, aby jechać z pisowcami od wtorku" – piszą internauci.

Przypomnijmy, że Donald Tusk wspomniał o swoich rodzinnych Kaszubach, chociażby podczas swojego ostatniego wystąpienia na szczycie Rady Europejskiej jako jej przewodniczący.

– My Kaszubi musimy być twardzi, inaczej byśmy nie przetrwali nie najłatwiejszej naszej historii. To jest jakoś tam poruszający moment. To że ja nie mam łez w oczach, to nie znaczy, że ci, którzy mnie żegnali, się nie popłakali, a było kilku takich. Odczułem taką osobistą satysfakcję, że jestem ciągle twardy, mimo upływu lat i że nie poddaję się wzruszeniom zbyt łatwo – mówił w 2019 roku, nawiązując do swoich korzeni.

Donald Tusk w Wielką Sobotę odwiedził Kościerzynę na Kaszubach. Miał nietypowe przesłanie świąteczne

– Cieszę się, że mogę tę Wielką Sobotę spędzić w takim świątecznym nastroju, może nie radosnym, bo powodów do radości w tym współczesnym świecie nie jest za dużo. Na pewno w nastroju wyczekiwania na lepsze nowiny i wygaszenia negatywnych emocji – mówił w Wielką Sobotę Donald Tusk w Kościerzynie na Kaszubach.

Lider Koalicji Obywatelskiej przypomniał m.in. o trwającej wojnie w Ukrainie. – Polityka szczególnie we współczesnym świecie jest dramatyczna, budząca gniew czy niepokój. Niedaleko naszego kraju toczy się wojna, więc trudno być optymistą. Ale tak naprawdę zawsze kluczowe w historii okazywały się ludzkie serca, które przeciwstawiały się złu. Wierzę, że ta Wielka Sobota będzie momentem wygaszenia emocji i początkiem drogi do rodzinnej atmosfery w każdym polskim domu i mieście – mówił premier.

Jak zaznaczył polityk najważniejsze jest, aby w Wielką Sobotę skupić się na tym, co pozytywne. Przy okazji spotkania wystosował też do mieszkańców Kościerzyny nietypową radę: zapomnieć przy świątecznym stole o polityce.

– Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nasza codzienne życie było coraz lepsze i radośniejsze. Mam nadzieję, że polityka nie będzie gościła w naszych domach przynajmniej w dniu świąt. Wtedy święta będą fajniejsze – radził dalej Tusk.