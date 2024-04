Kolejna gwiazda "starej" TVP odchodzi. Zasłynęła jako "przypadkowy przechodzień"

Monika Borkowska nie pracuje już w TVP. O swoim odejściu poinformowała w mediach społecznościowych. W 2018 roku startowała w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości, a kilka miesięcy temu zrobiło się o niej głośno, ponieważ w jednym z wydań "Wiadomości" pojawiła się jako "przypadkowy przechodzień".

Monika Borkowska odeszła z TVP. Teraz porównuje stację do Titanica Fot. Zrzut ekranu / YouTube / TYGRYS SYBERYJSKI

Monika Borkowska pożegnała się z Telewizją Polską z końcem marca. Do czasu przejęcia stacji przez nowe kierownictwo była reporterką dawnych "Wiadomości", w TVP Info prowadziła też programy publicystyczne.

Borkowska była jedną z twarzy propagandy Prawa i Sprawiedliwości. Teraz uprawianie propagandy zarzuca nowemu kierownictwu stacji. We wpisie, w którym poinformowała o swoim odejściu, sporo miejsca poświęciła też... Titanicowi.

Monika Borkowska odeszła z TVP. Teraz porównuje stację do Titanica

"Nie mogłam już dłużej na to patrzeć. Nie chciałam być częścią takiej szopki. Właśnie dlatego z końcem miesiąca opuściłam tego TITANICA. Skała blisko. Oglądalność leci w dół. Ja...no cóż...wbiję na jakiś inny bal. Z weselszą muzyką" – napisała w serwisie X.

Tym samym Borkowska odniosła się także do tego, że TVP Info milczy o opisanych przez Wirtualną Polskę zastrzeżeń co do działań prokurator Ewy Wrzosek w sprawie mediów publicznych.

Monika Borkowska była związana z centralą TVP od czerwca ubiegłego roku. Przygotowywała materiały do głównego wydania "Wiadomości", dotyczące głównie polskiej polityki. W TVP Info prowadziła też programy "Minęła 8", "Minęła 9" i "Za czy przeciw". Przez kilka lat była też reporterką w TVP3 Łódź.

W przeszłości Borkowska starała się także rozwinąć swoją karierę polityczną. Była związana z Kukiz'15 jako dyrektorka biura prasowego partii i koordynatorka w powiecie skierniewickim, natomiast w 2018 roku startowała z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Ubiegała się o mandat radnej w Skierniewicach, ale bezskutecznie.

W listopadzie 2023 roku o byłej pracowniczce telewizji publicznej zrobiło się głośno, ponieważ jeden z użytkowników X odnalazł nagranie jednego z materiałów "Wiadomości" TVP, w którym Borkowska wystąpiła jako "mieszkanka Skierniewic", czyli tzw. przypadkowy przechodzień.

Jak pisaliśmy w naTemat, Monika Borkowska przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi dała się poznać w programach publicznego nadawcy ze starć z politykami Platformy Obywatelskiej. Głośno było choćby o jej kłótni z Hanną Gill-Piątek z Koalicji Obywatelskiej.

Obie panie pokłóciły się jeszcze zanim program na dobre się rozpoczął, czyli podczas... przedstawiania gości. Pracownica TVP witała kolejno przybyłych do studia, jako ostatnią przedstawiła właśnie Gill-Piątek.

Już po pierwszym zdaniu wypowiedzianym przez polityczkę Borkowska postanowiła ją zaczepić.

– Nie mogę się do końca przyzwyczaić, że tak panią przedstawiać trzeba. Najpierw Zieloni, potem Wiosna, z listy SLD pani startowała, Szymon Hołownia i Polska 2050, aktualny stan – Koalicja Obywatelska – wyliczyła kolejno ugrupowania, których członkinią była Gill-Piątek.

– Ja nie wiem, czy pani jest rzeczniczką Kukiza, czy kandydatką PiS... – tymi słowami Gill-Piątek skontrowała Borkowską, przypominając, jakimi zajęciami trudniła się, zanim dołączyła do TVP.