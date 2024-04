Ta grupa zdecydowanie popierała PiS. W pół roku jej poparcie zmalało aż o 10 pkt procentowych

Alan Wysocki

W ybory samorządowe 2024 wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Do wysokiego poparcia dla obozu Jarosława Kaczyńskiego przyczynili się rolnicy, którzy ruszyli do urn, popierając działaczy obozu Jarosława Kaczyńskiego. Z exit poll pracowni IPSOS dla TVN24 wynika, że aż 57,3 proc. z nich wsparło prawicę. W porównaniu z ostatnimi wyborami do Sejmu to jednak spadek o aż 10 p.p.