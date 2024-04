Wyniki badania exit poll wskazują, że Robert Szewczyk wygrywa pierwszą turę wyborów na prezydenta Olsztyna. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Robert Szewczyk otrzymał 33 proc. głosów. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskał nawet połowy jego poparcia.

Fot. Artur Szczepanski / REPORTER

Trwa liczenie głosów w wyborach samorządowych na prezydenta Olsztyna. Póki co Państwowa Komisja Wyborcza przekazała dane ze 100 komisji, czyli 96,15 % obwodów głosowania. Wcześniej sondaże exit poll wskazywały, że do wyłonienia nowego włodarza miasta potrzebna będzie druga tura. Okazuje się, że to prawdopodobny scenariusz.

Robert Szewczyk liderem sondażu w Olsztynie

Według lokalnego portalu Olsztyn.com.pl, nieoficjalnie wiadomo, że w drugiej turze spotkają się Robert Szewczyk i Czesław Jerzy Małkowski.

Ten drugi w skali ogólnopolskiej znany jest głównie z tego, że 2008 roku go aresztowano. Samorządowiec usłyszał zarzut dotyczący gwałtu na ciężarnej urzędniczce. W 2022 roku Małkowski został jednak uniewinniony, a w styczniu ubiegłego roku, decyzją sądu, przyznano mu zadośćuczynienie w wysokości miliona złotych.

W tegorocznych wyborach nie uczestniczył urzędujący prezydent miasta Piotr Grzymowicz.

Z sondażu exit poll wynika, że Szewczyk otrzymał 33 proc. głosów. Za nim, z dużą stratą, uplasował się Małkowski startujący z KWW Czesława Jerzego Małkowskiego, który zdobył 21 proc.

Podium domyka kandydat Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Smoliński, którego wskazało 15 proc. wyborców. Oto sondażowe notowania pozostałych kandydatów:

Marcin Możdżonek startujący z numerem 4 z listy KWW Marcina Możdżonka - Lepszy Olsztyn - 14 proc.;

Mirosław Arczak startujący z numerem KWW Wspólny Olsztyn - 10 proc.;

Bartosz Grucela startujący z numerem 2 z listy KKW Lewica - 3,7 proc.;

Monika Rogińska-Stanulewicz startująca z numerem 5 z listy KWW Trzecia Droga - 3,6 proc.

Według szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak na oficjalne wyniki wyborów samorządowych będziemy musieli poczekać do najbliższej środy 10 kwietnia.

Kiedy druga tura wyborów samorządowych?

Do tego czasu dysponujemy badaniem exit poll, które odbywa się przed 970 losowo wybieranymi lokalami wyborczymi. Ostateczne wyniki głosowania w wyborach samorządowych ogłaszają terytorialne komisje, po uprzednim zatwierdzeniu przez komisarza wyborczego.