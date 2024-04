Premier Tusk właśnie przekazał oficjalne potwierdzenie. "Jest babciowe!"

Donald Tusk właśnie potwierdził, że ustawa wprowadzająca tzw. babciowe została przyjęta przez rząd. Teraz projekt będzie musiał zostać przegłosowany w Sejmie. "1500 na każdego maluszka, jeśli rodzice będą aktywni zawodowo. Dziadkowe też możliwe, żeby nie było!" – ogłosił.

Donald Tusk oficjalnie potwierdza. "Jest babciowe!"

"Jest babciowe! Już nie będzie trzeba wybierać między pracą a macierzyństwem. 1500 na każdego maluszka, jeśli rodzice będą aktywni zawodowo. Dziadkowe też możliwe, żeby nie było!" – napisał na platformie "X" Donald Tusk.

Jeszcze wcześniej Tusk przekazał, że rząd we wtorek przyjął projekt ustawy, który ma wprowadzić tzw. babciowe. To trzy nowe świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

– Jeśli Sejm i prezydent nie zrobią nam kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu – potwierdził premier podczas konferencji prasowej.

Szef Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, że to rozwiązanie choć trochę zwiększy dzietność w Polsce. – Chociaż tutaj trzeba być ostrożnym z takimi optymistycznymi założeniami. Po doświadczeniach z 500 plus i 800 plus widać, że pieniądze nie zawsze się przekładają na zwiększenie dzietności – powiedział.

– Chociaż tutaj odpowiadamy na wyzwanie, które się pojawiało w ostatnich latach bardzo wyraziście, że ludzie nie chcą mieć dzieci, bo się boją, że nie będą mieli z kim zostawić dziecka, albo nie będą mieli pieniędzy na taką opiekę, że nie ma dostępu do żłobka. Tutaj, to na pewno się zmieni – dodał.

Babciowe ma mieć 3 poziomy. Co zrobić, by otrzymać pełną sumę?

Wyjaśnijmy, że projekt zakłada, że matki, które wrócą do pracy po urlopie macierzyńskim, otrzymają comiesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł na każde dziecko do trzeciego roku życia.

Jest to krok mający na celu wsparcie finansowe rodzin w trudnym okresie opieki nad małymi dziećmi oraz redukcję ryzyka ubóstwa rodzin z dziećmi.

Świadczenie będzie można uzyskać na trzy sposoby. Pierwszy przykład zakłada zawarcie odpowiedniej umowy między pracującymi rodzicami, a kimś z bliskiej rodziny. Drugi wariant zakłada sytuację, gdy dziecko trafi do żłobka.

Trzeci wariant obejmie sytuację, w której jedno z rodziców zostaje z dzieckiem w domu. Wówczas w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego można będzie otrzymać 500 zł. Ta kwota ma być niezależna od liczby dzieci.

Co ciekawe, zastrzeżenia do projektu zaczęli zgłaszać politycy Polski 2050. – Projekt nie może być niesprawiedliwy. Jeżeli mamy wielodzietną matkę, która nie pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego, jak rozumiem z tych założeń, które dostałem – skomentował Szymon Hołownia na antenie TVN24.