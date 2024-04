Dziewulski ujawnia, co usłyszał na policji ws. Kaczyńskiego. Jest wniosek do prokuratury

Alan Wysocki

J arosław Kaczyński może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie wieńca pod pomnikiem smoleńskim. Jerzy Dziewulski ujawnił, co usłyszał od funkcjonariuszy w sprawie głośnego zajścia na Placu Piłsudskiego. "Policja skierowała wniosek do prokuratury o wszczęcie śledztwa" – czytamy.