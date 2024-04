Kolejne roszady w policji! Wiadomo, co ze zmianą na kluczowym stanowisku

Alan Wysocki

T rwa wymiana kadr w policji po przejęciu władzy przez nową ekipę rządzącą. Szef Komendy Stołecznej Policji już za kilka dni pożegna się ze swoim stanowiskiem. Wiadomo już, kto ma go zastąpić. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że dojdzie do transferu z Gdańska do Warszawy.