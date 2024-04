Jacek Protasiewicz stracił funkcję wicewojewody Dolnego Śląska. Centrum Informacyjne Rządu przed chwilą przekazało komunikat o decyzji Donalda Tuska ws. losów polityka Trzeciej Drogi.

Donald Tusk reaguje ws. Jacka Protasiewicza. "Stracił funkcję wicewojewody". Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Protasiewicz się doigrał. Donald Tusk wyrzucił go ze stanowiska

– Premier Donald Tusk podjął decyzję o odwołaniu Jacka Protasiewicza ze stanowiska II wicewojewody dolnośląskiego – przekazało Centrum Informacyjne Rządu.

Decyzję premiera na platformie X już przekazała Anna Maria Żukowska, która zaczęła wywoływać polityka Trzeciej Drogi do tablicy. "A to pan polubi?" – zapytała.

Jak pisaliśmy w naTemat, w minioną niedzielę Protasiewicz nagle uaktywnił się w mediach społecznościowych. Najpierw zaczął chwalić się życiem prywatnym. Niedługo później zaatakował dziennikarzy, prawicowych działaczy, członków rządu Donalda Tuska i szefową klubu Lewicy.

Najmocniej oberwał Szafrowicz, o którym Protasiewicz napisał tak: "Twoje czerwone i duże wargi muszą robić karierę w PiS, nieprawdaż?". Wicewojewoda już usunął wiele kontrowersyjnych publikacji. W internecie jednak nic nie ginie.

PSL też odcina się od Jacka Protasiewicza

W niedzielę wieczorem specjalny komunikat w sprawie Protasiewicza wydało Polskie Stronnictwo Ludowe. "Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" – czytamy w komunikacie ludowców.

Na to również odpowiedział Protasiewicz. "Szanuję zdanie kolegów, ale ja w PSL nie jestem! Robię, to co robię na własny rachunek" – skomentował.

W sprawie Protasiewicza wypowiedział się również poseł Trzeciej Drogi, Ireneusz Raś. Na antenie RMF FM stwierdził, że polityk ma problemy osobiste.

– Ktoś będzie decyzję ws. Protasiewicza podejmował. Ubolewam nad tym. Znam Jacka. Ostatni jego czas osobisty nie jest najłatwiejszy i tylko tym mogę tłumaczyć jego zachowanie – skomentował Raś.

– Polemika na X to nie jest najlepszy pomysł dla osoby publicznej. Przestrzegam przed tego typu działaniami – dodał.

Jacek Protasiewicz może wrócić do Sejmu

W przypadku byłego już wicewojewody jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Polityk startował w wyborach do Sejmu, jednak nie objął mandatu, bowiem lepszy wynik uzyskała Izabela Bodnar.

Tymczasem, już w najbliższą niedzielę odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. We Wrocławiu dużą szansę na zwycięstwo ma właśnie wspomniana już Bodnar z Polski 2050. Jeśli uda jej się pokonać Jacka Sutryka, to właśnie Jacek Protasiewicz jest następny w kolejności do objęcia mandatu.

Nie wiadomo, czy w takim wariancie PSL zgodzi się na przyjęcie go w skład swojego klubu parlamentarnego.