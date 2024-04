Taylor Swift bije już swoje własne rekordy. Spotify wyjawiło, że jej nowy album "The Tortured Poets Department" streamowano pierwszego dnia aż 300 milion razy. A to nie koniec sukcesów 34-letniej gwiazdy, bo jej jedenasta płyta ustanowiła aż kilka rekordów.

Nowa płyta Taylor Swift pobiła kilka rekordów Fot. Rex Features/East News

W piątek, 19 kwietnia Taylor Swift wydała swój jedenasty album. Po "Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989", "Reputation", "Lover", "Folklore", "Evermore" i "Midnights" przyszedł czas na "The Tortured Poets Department". Krążek okazał się podwójny, a w ramach "The Tortured Poets Department: The Anthology" fani dostali aż 31 premierowych piosenek.

Mimo że recenzenci są podzieleni (chociaż na agregatorze Metacritic krążek ma wysoką punktację 84/1000), a Amerykanki nie ominęła krytyka, to – bez zaskoczeń – nowa płyta Taylor Swift okazała się ogromnym sukcesem.

"The Tortured Poets Department" Taylor Swift z rekordem na Spotify. 300 mln streamów!

W piątek Spotify ujawniło, że "The Tortured Poets Department" jest pierwszym albumem w historii platformy, który miał 200 milionów odtworzeń w ciągu jednego dnia. W sobotę rano gigant streamingu zaktualizował tę informację. Po dokładnym przeliczeniu wszystkich danych okazało się, że liczba streamów przekroczyła rekordowe 300 milionów.

"Historyczne zdarzenie! 19 kwietnia 2024 roku, album Taylor Swift "The Tortured Poets Department" stał się pierwszą płytą w historii Spotify, która miała ponad 300 milionów odtworzeń w ciągu jednego dnia" – poinformował szwedzki serwis.

Wcześniej ten rekord również należał do Swift. Najwięcej streamów w ciągu dnia miały jej dwie poprzednie płyty: "Midnights" z 2022 roku oraz "1989 (Taylor's Version)", czyli nowa wersja "1989" wydana w 2023 roku.

To nie wszystko. "Fortnight", pierwszy singiel "The Tortured Poets Department" z gościnnym udziałem Post Malone'a, również pobił rekord i stał się najczęściej odtwarzaną piosenką na Spotify w ciągu jednego dnia. Utwór prześcignął "Easy on Me" Adele z 2021 roku.

Już w piątek informowano, że dzięki "The Tortured Poets Department" Swift stała się najczęściej odtwarzanym artystą w ciągu jednego dnia w historii Spotify. Wcześniej pobiła ten rekord wspomnianym "1989 (Taylor's Version)" w październiku zeszłego roku.

Przed premierą albumu Swift ustanowiła również nieco bardziej przyziemny rekord: "The "Tortured Poets Department" stał się najbardziej wyczekiwanym albumem na stronie Countdown Page w serwisie Spotify. Zapisano go rekordową ilość razy i to dzień przed debiutem.

Taylor Swift oficjalnie została miliarderką. Pojawiła się na liście "Forbesa"

Jak pisaliśmy w naTemat, w październiku 2023 roku Taylor Swift osiągnęła coś, czego wcześniej nie dokonał żaden inny muzyk: stała się miliarderką wyłącznie dzięki zarobkom ze swojej muzyki i koncertów. Dla porównania Rihanna zawdzięcza swój majątek głównie lukratywnym biznesom, jak Fenty Beauty i Savage X Fenty, a raper Jay-Z – firmom produkującym alkohol: D'Usse Cognac i Armand de Brignac Champagne.

Na początku kwietnia Taylor Swift oficjalnie pojawiła się po raz pierwszy na liście "Forbesa". Jej majątek oszacowano na 1,1 miliarda dolarów. Na liście "Globalni Miliarderzy-Celebryci 2024" zajęła ostatnie, 14. miejsce, a cała czternastka zgromadziła razem 31 miliardów dolarów. 34-letnia Swift jest najmłodszą miliarderką na liście.

"'Miss Americana' zakończyła swój rok – jeden z najbardziej kulturowo wpływowych, jaki kiedykolwiek miał muzyk – stając się miliarderką w październiku. Jej szacowane 190 milionów dolarów zarobków netto (po opodatkowaniu) z historycznej trasy koncertowej "Eras Tour" pomogło tej artystce country i pop dołączyć do klubu dziewięciu zer jako pierwszej osobie, która tego dokonała wyłącznie dzięki pisaniu piosenek i występów" – pisał o Swift "Forbes".

Swift miała jednak niesamowity 2023 rok nie tylko z powodu "Eras Tour", która jest podsumowaniem jej 17-letniej kariery i 10 albumów. Artystka wygrała też dwie Grammy za album "Midnights", została Człowiekiem Roku magazynu "Time", rozpoczęła związek z gwiazdą Kansas City Chiefs, futbolistą Travisem Kelce i wyprodukowała film "Eras Tour", który zarobił ponad 261 milionów dolarów na całym świecie (można go oglądać na Disney+).

Wydała również w zeszłym roku swoje dwie zremasterowane – "Speak Now (Taylor's Version)" i "1989 (Taylor's Version)" – aby odzyskać kontrolę nad swoimi pierwszymi sześcioma albumami. Na nowe wersje czekają jej dwie ostatnie płyty: "Taylor Swift" z 2006 roku i "Reputation" z 2017 roku.

Gwiazda nie próżnuje. Kontynuuje Eras Tour (odwiedzi Polskę 1,2 i 3 sierpnia i wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie), a 19 wydała swój nowy album, już jedenasty.