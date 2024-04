Mania trafiła do grupy czterech najpiękniejszych manuli stepowych na świecie, jednak niespodziewanie została zdyskwalifikowana z całego przedsięwzięcia. Organizatorzy akcji nie podali przyczyn zaskakującej decyzji. Zoo w Poznaniu wydało w tej sprawie specjalny komunikat. Swój komentarz w tej sprawie zamieścił nawet były premier Mateusz Morawiecki.

Manul Mania zdyskwalifikowana! Zoo w Poznaniu wydało komunikat ws. konkursu. Fot. Facebook / Zoo w Poznaniu

W poniedziałek poznańskie zoo opublikowało przykry komunikat w sprawie dalszych losów konkursu na najpiękniejszego manula stepowego. Organizatorzy akcji przekazali, że manul Mania została zdyskwalifikowana z całego przedsięwzięcia.

Manul Mania zdyskwalifikowana z konkursu na najpiękniejsze manule

"Zostałam zdyskwalifikowana. Powodów nie znam. Opiekunowie przekazali mi taką wiadomość, w związku z tym, mimo że nie zależało mi specjalnie, to się na chwilę odwrócę tyłem. Nie, to nie!" – czytamy w komunikacie zoo.

"Magellan ma nadal swój tytuł i nikt mu go nie odbierze, a ja też miałam swoją chwilę sławy. Jak pewnie wiecie, my, manule za rozgłosem raczej nie przepadamy. Miło było, do zobaczenia" – dodali pracownicy placówki.

"Dla nas tego rodzaju konkursy mają znaczenie o tyle, o ile umożliwiają upowszechnianie wiedzy na temat gatunku, jego ochrony" – podkreślili.

To dość zaskakujący obrót wydarzeń, bowiem jeszcze 21 kwietnia media informowały, że Mania znalazła się w czwórce najpiękniejszych manuli stepowych na świecie. Organizatorzy akcji z Daily Matle poza informację o dyskwalifikacji kota, nie podali żadnych innych szczegółów.

Do zdarzenia za pośrednictwem serwisu "X" odniósł się nawet były premier Mateusz Morawiecki. "Sprawa jest poważna! Mania, nasz piękny manul, została zdyskwalifikowana w konkursie!" – napisał.

"Dla mnie - podobnie jak dla tysięcy głosujących - jest zwyciężczynią! Warto odwiedzić Manię w poznańskim ZOO" – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Przykre, ale dla nas i tak jesteś numerem jeden!", "Oj tam oj tam nie przejmujmy się i tak wiemy, że Mania jest najlepsza", "Mani należą się wszystkie przysmaczki świata!", "Bo pokonałaby przeciwników jednym mrugnięciem. Za piękna na takie zawody" – zareagowali internauci.

Manule stepowe podbijają sieć. "W środowisku naturalnym żyją samotnie"

Jeszcze w zeszłym roku Daria Siemion pisała w naTemat o charakterystyce manula stepowego. To kot słynący ze zrzędliwego wyrazu twarzy. Niemal zawsze wygląda, jakby był zły lub zestresowany. W środowisku naturalnym występuje w Azji, głównie w Mongolii i Kazachstanie. Poluje na drobne gryzonie i ptaki.

Wbrew pozorom jest bardzo sprawny – z łatwością wspina się po stromych skałach. Ma długie i gęste futro, które zapewnia mu komfort termiczny na wysokości do 4500 m n.p.m.

W rozmowie z naTemat głos jeszcze w zeszłym roku głos zabrała Katarzyna Dybalska, opiekunka kotowatych z warszawskiego zoo. – W środowisku naturalnym manule żyją samotnie. Zajmują olbrzymie terytoria, a w pary łączą się jedynie w okresie godowym. (...) Przez położone uszy wyglądają, jakby ciągle były złe i nikogo nie lubiły, ale dzięki temu położeniu nie marzną – powiedziała.

– Przez położone uszy wyglądają, jakby ciągle były złe i nikogo nie lubiły, ale dzięki temu położeniu nie marzną – dodała.