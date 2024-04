Do patrolu policji w Suwałkach podbiegł przerażony mężczyzna, prosząc o pomoc w uratowaniu życia innego 36-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze wtargnęli do wskazanego mieszkania. W łazience zastali umierającego na podłodze człowieka.

Suwałki. Dramatyczna interwencja policji. Umierał na podłodze w łazience. Fot. Materiały policyjne

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wydała komunikat, w którym opisała kulisy dramatycznej interwencji przy ulicy Noniewicza. W miniony poniedziałek po południu do funkcjonariuszy patrolujących ulicę podbiegł przerażony mężczyzna.

Dramatyczna interwencja policji w Suwałkach. Mężczyzna umierał na podłodze w łazience

– Umiera mężczyzna, nikt nie wie, co robić, pomóżcie – krzyczał. Patrol policji natychmiast pobiegł do mieszkania wskazanego przez mężczyznę. Na miejscu zastali drugiego 36-letniego mężczyznę, który leżał na podłodze w łazience.

"Błyskawicznie ruszyli do działania. Liczyła się każda sekunda. Kiedy sprawdzili jego funkcje życiowe, okazało się, że mężczyzna nie oddycha" – opisało biuro prasowe suwalskiej policji.

Służby od razu wezwały zespół ratownictwa medycznego równolegle udzielając potrzebującemu pierwszej pomocy. Aż do przyjazdu karetki mundurowi prowadzili masaż serca 36-latka.

Dyżurny na bieżąco przekazywał informacje pomiędzy policjantami a dyspozytorem pogotowia o stanie mężczyzny. Mundurowi ratowali mężczyznę aż do przyjazdu medyków, którzy następnie przejęli masaż serca.

"36-latek odzyskał funkcje życiowe i został zabrany do szpitala. Suwalscy policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie ratując to, co najcenniejsze – ludzkie życie" – podsumowali funkcjonariusze z Suwałk.