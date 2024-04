Tusk oficjalnie pokazał "jedynki" na listach do PE. Szykują się zmiany w rządzie

Piotr Brzózka

W szystko już jasne. Platforma Obywatelska oficjalnie zatwierdziła "jedynki" na listach do Parlamentu Europejskiego. Do Brukseli wybiera się kilku ministrów oraz posłów, co z dużą dozą prawdopodobieństwa oznacza zmiany w składzie rządu i parlamentu. Wcześniej media nieoficjalnie podały, kto będzie walczyć o mandat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.