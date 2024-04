Zmiany w "Sprawie dla reportera" TVP. Jaworowicz może stracić widzów?

Telewizja Polska od dłuższego czasu zaskakuje swoich widzów licznymi zmianami. Jak się okazało, kolejne szykują się na antenie TVP1. Tym razem dotkną one między innymi Elżbietę Jaworowicz i jej program "Sprawa dla reportera". Co tym razem publiczny nadawca przygotował dla swoich widzów?

Zmiany w ramówce TVP. 'Sprawa dla Reportera' i Jaworowicz mogą być stratni? Fot. Tomasz Zukowski/East News

"Sprawa dla reportera" to program interwencyjny prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz, emitowany z różnymi przerwami od 29 stycznia 1983 roku. Misją audycji jest pomoc osobom w skomplikowanych i spornych kwestiach, które często wymagają mediacji, albo opinii eksperta.

Wielu spekulowało, że po zmianie władzy na najwyższym szczeblu Telewizji Polskiej z anteny może zniknąć również kultowy format Jaworowicz. Mimo wszystko tak się nie stało. Jednak dziennikarkę i jej program czekają małe zmiany.

W piątek 26 kwietnia odbyła się prezentacja nowej oferty Teatru Telewizji. Według najnowszych informacji spektakle mają być nadawane w poniedziałki nie o 21:05, jak dotychczas, lecz o 20:30. Wszystko wskazuje na to, że z poniedziałkowej ramówki wypadnie kultowy serial historyczny "Korona królów. Jagiellonowie".

Jak się okazało, serial nie znika z anteny, a zostaje zmieniona tylko data jego emisji. Odcinki nadal będą nadawane we wtorki i środy, jednak od maja trzeci odcinek w tygodniu emitowany będzie w czwartki o godz. 20.30. To niesie za sobą kolejne zmiany dotyczące innych kultowych formatów TVP.

Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, serial "Ojciec Mateusz" od przyszłego miesiace zostanie przesunięty z 20:35 na 21:10, a to ma bezpośredni wpływ na format Jaworowicz. Od maja "Sprawa dla reportera" będzie nadawana w czwartki o 22:05, czyli 35 minut później, niż dotychczas. Myślicie, że może to wpłynąć na wyniki oglądalności programu interwencyjnego?

Elżbieta Jaworowicz powinna zniknąć z anteny?

Odkąd w Polsce zmieniła się władza, w Telewizji Polskiej zaszły ogromne zmiany. Nie da się ukryć, że widzowie nie tylko mogą podziwiać zupełnie nowe twarze, ale również całkowicie inną narrację.

– Mam przekonanie – poparte obserwacją – że wszyscy, którzy pracują w TVP, chcą robić rzetelne dziennikarstwo i dobrą telewizję w zakresie pozostałych elementów misji. TVP to nie tylko serwisy informacyjne – powiedział w rozmowie z Darią Różańską z naTemat mec. Piotr Zemła, przewodniczący rady nadzorczej TVP.

Wielu nie zgadza się z podejściem do tzw. dziennikarstwa interwencyjnego, jakie prezentuje "Sprawa dla reportera". Program Jaworowicz stał się znakomitym tematem dla satyryków czy stand-uperów.

Jeden z nich – Daniel Midas, autor "Szopki dla reportera" – w rozmowie z naTemat powiedział: – Wielokrotnie mnie dziwi, że ludzie chodzą do pani Jaworowicz z problemami, których pani redaktor nie jest w stanie rozwiązać. Przykładowo do programu potrafi napisać list osoba, którą zdradził współmałżonek. I co pani Jaworowicz ma z tym zrobić? Odzdradzić jedno z nich?

"Mówiąc wprost: Jaworowicz zmieniła się w ciotkę śledzącą konflikty rodzinno-sąsiedzkie osób, które nie zawsze rozumieją, co dzieje się wokół. To pierwszy powód, dla którego ten format powinien zostać już zamknięty" – pisał w swoim felietonie dla naTemat Alan Wysocki.