Danuta Holecka i Michał Adamczyk – dziś twarze TVP w czasach PiS – 20 lat temu cieszyli się z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Internauci wyciągnęli archiwalny materiał, na którym pracownicy stacji opowiadali o naszym dołączeniu do Wspólnoty. – Teraz, oprócz Warszawy, drugą naszą stolicą jest Bruksela – relacjonowała Holecka w 2004 roku.

O tym nagraniu Holecka i Adamczyk woleliby zapomnieć. Pokazali, jak świętowali wejście Polski do UE. Fot. Wiadomości TVP / Screen

To już 20 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku święto przypada w czasie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie tym razem Warszawa wyśle do Brukseli aż 53 deputowanych.

W toku politycznych sporów internauci wyciągnęli archiwalny materiał TVP, gdzie widzimy jak Danuta Holecka i Michał Adamczyk – dziś twarze PiS-owskiej propagandy – cieszą się z akcesji Polski do Wspólnoty.

– Świętowanie trwa w całej Europie – radowała się Danuta Holecka w czasie serwisu informacyjnego TVP. – Oprócz Polski do Unii Europejskiej zostało przyjętych dziewięć innych państw. Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, Malta i grecka część Cypru. Jest nas, unijnych Europejczyków 450 mln – wyliczyła.

I dodała: – Teraz, oprócz Warszawy, drugą naszą stolicą jest Bruksela. Jest tam Michał Adamczyk. Michale, powiedz nam, jak Bruksela wita nowych członków?

Następnie Michał Adamczyk w czasie wejścia na antenę opowiadał o "piknikowych" nastrojach w Brukseli. – Przede wszystkim koncertowo i piknikowo, bo tu w Brukseli nie było i nie będzie żadnych oficjalnych spotkań polityków i dyplomatów. No może poza wizytą ambasadorów nowo wybranych państw – zaczął.

– W parku za moimi plecami za kilka godzin rozpocznie się wielki europejski piknik. Ta atmosfera panuje w całej Brukseli, która stała się stolicą nie 15, a 25 krajów – dodał.

– To z pewnością jeden z powodów do dumy dla Belgów. Widać sporo biało-czerwonych flag. Wiele z nich będzie tu miało swoje miejsce na stałe – podsumował.

Udostępniony materiał wywołał szereg komentarzy w mediach społecznościowych. "Za pieniądze powiedzą wszystko", "Złoto", "Co się stało z tymi ludźmi?", "Co ten czas robi z pamięcią... Teraz zupełnie inaczej śpiewają", "Cóż za pasja, cóż za emocje. Tak potrafią tylko najlepsi" – czytamy.