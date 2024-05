Wielki finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji wzbudza wiele kontrowersji. Wszystko przez udział reprezentacji Izraela w tegorocznym wydarzeniu. Teraz artyści stopniowo bojkotują wydarzenie. Do tego grona dołączył reprezentant Francji, który nie dokończył próby generalnej. Ekspert zdradził nam, co się wydarzyło.

Eurowizja 2024: Slimane nie dokończył próby. Ekspert odsłania kulisy Fot. JESSICA GOW/AFP/East News

Udział Izraela od początku budził ogromne kontrowersje, o czym szerzej pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz. Była afera o piosenkę, która początkowo nazywała się "October Rain", co nasuwało skojarzenia z atakami Hamasu. Utwory nie mogą być polityczne, więc Izrael musiał zmienić tytuł ("Hurricane") i tekst, jednak ballada Eden Golan wyraźnie nawiązuje do wydarzeń z października 2023 roku.

Przypomnijmy również w tym miejscu, że w 2022 roku Europejska Unia Nadawców (EBU) oświadczyła, że w związku z atakiem wojsk Władimira Putina na Ukrainę postanowiła wykluczyć Rosję z Eurowizji. Jednak kiedy EBU postąpiła z Izraelem zupełnie odwrotnie, wybuchła burza.

Protestowali europejscy artyści i politycy, niektóre kraje (głównie skandynawskie, które rozważały też bojkot), eurowizyjni dziennikarze i fani. Część nie uwzględnia "Hurricane" Eden Golan w swoich klasyfikacjach na znak niezgody z działaniami Izraela w Strefie Gazy.

Ostatnie wydarzenia tylko wzmagają coraz więcej negatywnych emocji. Przed finałem ogłoszono, że z rywalizacji o kryształowy mikrofon został wykluczony reprezentant Holandii. Jak się okazuje, zachowanie Europejskiej Unii Nadawców nie podoba się artystom występującym podczas tegorocznego konkursu.

Czara goryczy przelała się również u reprezentanta Francji. Teraz wyszło na jaw, że Slimane nie dokończył próby generalnej. Szczegóły całej sytuacji w rozmowie z naTemat zdradził Konrad Szczęsny, prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska.

– W kluczowym momencie utworu Slimane przerwał jego wykonywanie. Zaczął mówić, odnosząc się do hasła tegorocznej Eurowizji, że jesteśmy zjednoczeni przez muzykę, ale powinno to być związane również z pokojem i miłością. Wyznał, że to, co on robi, jest nieodłącznie związane z tymi wartościami. Po tych słowach w hali rozległy się gromkie brawa. Mimo tego Slimane nie dokończył już wykonywania utworu. Kiedy muzyka przestała wybrzmiewać, po prostu ukłonił się i zszedł ze sceny – przekazał nam eurowizyjny ekspert.

Mało tego francuski nadawca zdecydował się na zaskakujący krok. Osoby zgromadzone w centrum prasowym tegorocznej Eurowizji mają pewną teorię na ten temat.

– W wyemitowanym zaś skrócie użyto fragmentu nagrania z innej próby reprezentanta Francji, zarejestrowanej w Malmö. Zastanawiamy się, czy EBU wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje względem francuskiego nadawcy, ale z doświadczenia wiadomo, że takie sprawy trwają – podsumował w rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny.