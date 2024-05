Wracamy do Śródziemia! Pokazano epicki zwiastun 2. sezonu "Pierścieni Władzy"

Zjedzony przez widzów i krytyków serial "Władca Pierścieni. Pierścienie Władzy" powraca. Właśnie pokazano pierwszy zwiastun promujący drugi sezon show od Amazon Prime Video. Sauron coraz bardziej miesza w polityce Śródziemia, a pogłoski dotyczące poszerzenia praw autorskich tylko ucieszą fanów.

Pokazano zwiastun 2. sezonu "Władcy Pierścieni. Pierścieni Władzy". Sauron coraz bardziej miesza w Śródziemiu. Fot. materiał prasowy z "Władcy Pierścieni. Pierścieni Władzy"

Przypomnijmy, że akcja serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" rozgrywa się w II Erze Śródziemia, która według chronologii zaczęła się od upadku Morgotha. "Ten epicki dramat rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z 'Hobbita' i 'Władcy Pierścieni' J.R.R. Tolkiena" – mogliśmy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi produkcji Amazon Prime Video.

Pierwszy sezon skończył się w momencie, w którym Sauron ujawnił swoje prawdziwe oblicze przed Galadrielą i rozpoczął się proces powstawania Mordoru. W finałowym odcinku upadły Majar i sługa Morgotha wyrusza do Eregionu, by przekonać kowala elfów, Celebrimbora, do wykucia Jedynego Pierścienia.

Zwiastun drugiego sezonu serialu "Władca Pierścieni. Pierścienie Władzy"

Zwiastun drugiego sezonu "Władcy Pierścieni. Pierścieni Władzy" otwiera scena przedstawiająca nowy wygląd Saurona (w tej roli Charlie Vickers) i głos Durina IV (Owaina Arthura): "Powróciło zło: starożytne i potężne".

W trailerze twórcy skupili się przede wszystkim na zdolnościach złoczyńcy - przede wszystkim na jego umiejętności manipulacji. W kontynuacji hitu na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena Sauron przybiera postać elfa z długimi blond włosami, co może być odpowiedzią producentów na krytykę związaną z krótkowłosymi elfami.

Z zapowiedzi dowiadujemy się, że Galadriela (Morfydd Clark z "Saint Maud") i Elrond (Robert Aramayo z "Gry o tron") szykują się do walki z Czarnym Panem. "Elfowie i krasnoludowie, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie… gdy przyjaźnie stają się napięte, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra będą walczyć coraz dzielniej, by utrzymać to, co dla nich najważniejsze… siebie nawzajem" – brzmi opis nowego sezonu.

Drugi sezon "Pierścieni Władzy" pojawi się w ofercie Amazon Prime Video już 29 sierpnia. Showrunnerami kontynuacji są JD Payne i Patrick McKay. Najnowsze odcinki wyreżyserują m.in. Sanaa Hamri ("Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów) oraz Louise Hooper ("When Björk Met Attenborough").

W obsadzie serialu fantasy wymieniono - oprócz wspomnianych aktorów - m.in. Ismael Cruz Córdova ("Od nowa") jako Arondira, Maksa Baldry'ego ("Rok za rokiem") jako Isildura, a także Charlesa Edwards ("Diana") jako Celebrimbora. Z nowych twarzy ogłoszono choćby Ciarána Hindsa ("Belfast"), Rory'ego Kinneara ("Penny Dreadful") i Tanyę Moodie ("Imperium światła").

Pogłoski dot. poszerzenia praw do twórczości J.R.R Tolkiena

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na łamach magazynu "Vanity Fair" twórcy zdradzili, że pierwsza część serialu opiera się na dodatkach do trylogii, które możemy znaleźć na końcu tomu "Powrót króla". W zbiorze objaśnień przedstawiono wyrywkowo wydarzenia Pierwsze, Drugiej i Trzeciej Ery Śródziemia, w tym m.in. Królestwo Numenoru, Rodowody oraz plemię Durina.

Kwestia ta zrodziła u fanów wiele zastrzeżeń. Wcześniej, zanim widzowie mieli okazję zobaczyć pierwsze materiały promocyjne, w mediach społecznościowych mówiło się o tym, że serial ukaże młodość Aragorna lub skoncentruje się na książce "Silmarillion".

Amazon nie posiada praw do "Silmarilliona", stąd pomysł na zekranizowanie treści zawartej w Dodatkach do trylogii "Władca Pierścieni". To, co zostało spisane przez Tolkiena w "Silmarillionie", a o czym nie wspomniano w Dodatkach, niestety nie trafi na ekran (chodzi o prawa, którymi dysponuje Tolkien Estate). Warto dodać, że sam autor nigdy nie chciał sprzedawać praw autorskich wytwórniom filmowym.

Zgodnie z ostatnimi nieoficjalnymi doniesieniami Tolkien Estate miało poszerzyć zbiór materiałów, z których mogą korzystać showrunnerzy, o Istarich, czyli pięciu czarodziejów (m.in. Gandalfa i Sarumana), a także o postać Annatara - wysłannika Valarów, pod którego podszył się Sauron.

