Lempart wyprzedzi Tuska ws. legalnej aborcji? "To się wydarzy niezależnie od szopek w Sejmie"

Natalia Kamińska

W czwartek w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie prawa kobiet do aborcji, w tym tych liberalizujących dostęp do procedury. Pojawiło się wiele organizacji anti-choice, co doprowadziło do awantur. Musiała interweniować nawet Straż Marszałkowska. W rozmowie z naTemat.pl sytuację skomentowała Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Opowiedziała też o postępach w zbieraniu podpisów pod europejską inicjatywą ustawodawczą "My voice, my choice", która ma dać Polkom dostęp do legalnej i bezpłatnej aborcji. Czy Unia będzie szybsza niż Koalicja 15 października?