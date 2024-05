Koterski rzucił niewybredną prośbę w kierunku małżonki. Ona udostępniła wiadomość

Marcelina Leszczak aktywnie działa w social mediach, nawiązując różne współprace reklamowe. Tym razem w relacji na Instagramie podzieliła się z fankami nowym odkryciem biżuteryjnym i kosmetycznym. Na jej zdjęcia wymownie zareagował Misiek Koterski. Małżonek miał do niej niewybredną prośbę.

Bliska relacja Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak zaczęła się rozwijać w 2016 roku. Kilkanaście miesięcy później na świat przyszedł ich syn, Fryderyk. Jednak związek tej pary należy raczej do tych burzliwych. Aktor i modelka zaliczyli już dłuższe rozstanie. Wtedy Koterski związał się z Dagmarą Bryzek.

Po czasie jednak okazało się, że Misiek i Marcela znów się zeszli. Pomogła im w tym między innymi terapia. Niedawno zdecydowali się nawet stanąć na ślubnym kobiercu.

Koterski wysłał niewybredną prośbę do żony. Chciał, by pokazała nagi biust

Para dość chętnie opowiada o swoich doświadczeniach z przeszłości. W ich mediach społecznościowych również nie brakuje prywatnych kadrów. Modelkę na Instagramie obserwuje ponad 217 tys. internautów. Tam pozostaje z nimi w stałym kontakcie, rekomendując rozmaite produkty marek, z którymi nawiązuje reklamową współpracę.

W najnowszej relacji celebrytka postanowiła podzielić się z internautami nowymi odkryciami. Opublikowała zdjęcia i nagrania z polecajkami. Smarując się produktem, zapozowała w topie mocno podkreślającym biust. W odpowiedzi na relację doczekała się dość niewybrednej wiadomości od męża, którą zdecydowała się udostępnić w kolejnej relacji.

"Pokaż gołe" – napisał Koterski do Leszczak, nawiązując do obcisłej bluzki. Z udostępnionej relacji wynika, że modelkę bardzo rozśmieszyła treść wiadomości. "Hahaha. Leję! Wariat"–- odpowiedziała mężowi wyraźnie rozbawiona Marcela Leszczak.

Gospodarze "PnŚ" zaniemówili po wyznaniu Koterskiego

W niedzielnym wydaniu "Pytania na Śniadanie" TVP jednym z gości był właśnie Michał Koterski. Aktor podczas rozmowy z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem opowiedział o problemach z uzależnieniami.

Koterski w trzeźwości żyje od blisko dziesięciu lat. W najnowszym wywiadzie zdradził, że "wszystko, co najlepsze spotkało go w życiu na trzeźwo". To właśnie po zwalczeniu uzależnienia wszystko zaczęło się układać.

Nie jest tajemnicą, że kilkuletni synek Koterskiego i Leszczak jest dla aktora oczkiem w głowie. Kiedy zdecydował się na wyznanie dotyczące pociechy, gospodarzy śniadaniówki zamurowało.

– Dzisiaj jestem szczęśliwym rodzicem. Jeśli miałbym powiedzieć – mój największy sukces, to jest to, że mój syn Fryderyk urodził się jako pierwszy Koterski w trzeźwej rodzinie. Przełamał sztafetę pokoleń. Nie jest tajemnicą, że mój ojciec też jest doświadczony chorobą alkoholową. Dzisiaj już nie pije 20 parę lat. Jego ojciec, mój dziadek, zapił się, nigdy go nie poznałem, a mój Fryderyk urodził się w trzeźwej rodzinie, bezpiecznej, niedoświadczonej tym piekłem alkoholizmu – wyznał na antenie.

Aktor, opowiadając o swoich przykrych doświadczeniach, kontynuuje swoją krucjatę przeciwko nałogom. Chce przestrzec innych, przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą uzależnienie.