Rafał Trzaskowski oberwał w kolejnych sondażach po decyzji o zdjęciu krzyża ze stołecznych urzędów. Prezydent Warszawy mierzy się ze spadkiem zaufania i poparcia dla wydanego zarządzenia. Czy to pokrzyżuje jego plany na prezydenturę? – To natychmiastowa reakcja na to, co zrobił. Ale w mojej ocenie, to spadek doraźny – komentuje w rozmowie z naTemat.pl prof. Renata Mieńkowska-Norkiene.

Rafał Trzaskowski oberwał za zdjęcie krzyży. "Zastąpił go Donald Tusk". Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Jak już informowaliśmy, w dniach 24-27 maja 2024 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie opinii Polaków na temat usunięcia krzyży ze ścian stołecznego ratusza. I wygląda na to, że Rafał Trzaskowski mógł popełnić spory polityczny błąd.

Z przekazanych redakcji naTemat.pl wyników sondażu dowiadujemy się, iż 44 proc. respondentów opowiedziało się przeciwko decyzji prezydenta Warszawy w sprawie symboli religijnych.

Aż 31 proc. badanych Polaków "zdecydowanie" się jej sprzeciwiło. Poparcie Trzaskowski znalazł natomiast u 39 proc. uczestników sondażu Research Partner. "Zdecydowanie" po stronie polityka Koalicji Obywatelskiej stanęło 25 proc. ankietowanych.

Największy wpływ na odpowiedzi miały preferencje polityczne. 62 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz 45 proc. zwolenników Konfederacji jest zdecydowanie przeciwnych decyzji Rafała Trzaskowskiego.

Na przeciwległym biegunie mamy popierających tę decyzję wyborców Koalicji Obywatelskiej (57 proc.) i Lewicy (51 proc.). Rozkłady wśród wyborców Trzeciej Drogi są zbliżone do średniej.

"Podsumowując, wyniki tego badania pokazują, że polskie społeczeństwo jest wciąż bardzo tradycyjne światopoglądowo i wybory respondentów odzwierciedlają w dużej mierze przekonania polityczne ankietowanych" – stwierdzają autorzy badania.

Równolegle najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu pokazał, że Rafał Trzaskowski wypadł z czołówki polityków z największym zaufaniem społeczeństwa. Na podium stanęli bowiem kolejno: Andrzej Duda, Donald Tusk i Szymon Hołownia. Czwartek miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezydentowi Warszawy przypadło dopiero piąte miejsce.

Trzaskowski decyzją ws. krzyży pokrzyżował sobie plany? Mieńkowska-Norkiene: To spadek doraźny

Skąd wziął się spadek zaufania do Rafała Trzaskowskiego? W rozmowie z naTemat.pl politolożka i socjolożka Uniwersytetu Warszawskiego prof. Renata Mieńkowska-Norkiene zwraca uwagę na decyzję o zdjęciu krzyży z urzędów miejskich.

– Na razie sondaże pokazujące zaufanie do najważniejszych osób w państwie wykazały, że zaufanie do Rafała Trzaskowskiego mocno spadło. Jest nawet pod Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To natychmiastowa reakcja na to, co zrobił. Ale w mojej ocenie, to spadek doraźny – mówi.

Jest dużo osób, to zwłaszcza młodzi i kobiety, którzy chcieli laicyzacji i rozdziału Kościoła od państwa. Teraz okaże się, że po tej decyzji świat się nie zawalił, a ten poziom zaufania wróci do czasów sprzed zdjęcia krzyży. prof. Renata Mieńkowska-Norkiene

– Jeśli Trzaskowski dalej nie będzie wysoko w rankingach zaufania, to nie przez krzyże, a przez pojawienie się nowych osób. W tej chwili Trzaskowskiego na szczycie zastąpił Donald Tusk – podsumowuje.

Powrót Tuska na pozycję lidera przynajmniej na ten moment nie zapowiada zmiany co do kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Polski. Politycy PO podkreślają, że cały czas to Trzaskowski ma walczyć o miano głowy państwa.

W ostatnim wywiadzie dla TVP Info głos w tej sprawie zabrał sam premier. – Nie będę kandydował w wyborach prezydenckich. Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. I ani miesięcy, ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać – zapewnił.