Mówiąc all inclusive, większość z nas myśli o wakacjach w Turcji, Grecji, Egipcie, Albanii, Tunezji, Bułgarii czy Hiszpanii. Kto szukałby takiej oferty, gdy planuje spędzić wczasy w Polsce, prawda? Okazuje się jednak, że nadwiślańska oferta pobytów typu AI stale się powiększa. Przed tegorocznym latem sprawdziliśmy, jakie polskie hotele all inclusive zapewniają.

All inclusive w Polsce? W tych hotelach to możliwe. Fot. Gerard / Reporter; Benis Arapovic / East News

All inclusive w Turcji w tym roku oznacza zaskakującą drożyznę. Kto skorzystał z typowej oferty AI w Grecji, ten niekoniecznie chce tam wracać. Naciąć można się też w Albanii, Bułgarii, a nawet w części hoteli w Hiszpanii. All inclusive w Egipcie i Tunezji najczęściej jest "na bogato", ale tam wielu Polaków nie chce wybrać się latem ze względu na afrykański już upał.

Równie wielu z nas polskiego lata po prostu nie chce przegapić i dlatego wybiera wypoczynek krajowy. Nie musi to jednak wiązać się z rezygnacją z wygody, jaką daje hotel z all inclusive. Obiektów z taką ofertą w Polsce jest już całkiem sporo.

I zacznijmy od bardzo dobrej informacji dla tych, którzy uroki AI nierozerwalnie łączą z przyjemnym uczuciem, jakie wywołuje morski piasek pod stopami. Otóż zagłębiem hoteli all inclusive w Polsce są regiony nadmorskie, a szczególnie Pomorze Zachodnie!

1. Hotel Solny i Solny Resort, Kołobrzeg

Hotel Solny oraz Solny Resort to ostatnimi czasy chyba najpopularniejsze obiekty wśród tych, którzy zaczynają szukać all inclusive w Polsce. Trzygwiazdkowiec w Kołobrzegu w ofercie AI wyspecjalizował się już całkiem nieźle, ale kto się tam wybiera, ten powinien mieć świadomość, że nie dostanie tyle, co np. w Turcji, Egipcie czy nawet w Grecji.

Obiekty spod szyldu Solny oferują gościom all inclusive light. W praktyce oznacza to zapewnione śniadania, obiady (zupa, sałatka), kolacje oraz napoje do posiłków. Daje to już sporą wygodę na wakacjach, ale o nielimitowanym dostępie do baru, snackach, czy słodkościach w ciągu dnia nie ma mowy.

2. Grand Kapitan Medi Spa, Ustronie Morskie

Kilkanaście kilometrów dalej na wschód turyści zainteresowani all inclusive w Polsce znajdą Grand Kapitan Medi Spa. Mieści się on w niezwykle zielonym zakątku Ustronia Morskiego, kilka kroków od plaży, która relatywnie cicha i spokojna bywa nawet w szczycie sezonu. I tam oferują all inclusive light.

W Grand Kapitan Medi Spa w cenie "za wszystko" dostaniemy śniadania, obiady i kolacje. A co z resztą? – Tu do obiadu i kolacji jest bez limitu piwo, wino i napoje otrzeźwiające, a po południu, między godz. 13:00-22:00, mamy kawę, napoje i ciasta – wyjaśniał w niedawnej rozmowie z naTemat.pl Artur Rezner, commercial director biura podróży Nekera.

3. Hotel Skal, Ustronie Morskie

Ustronie Morskie to lokalizacja, w której all inclusive po polsku można wybierać między bezpośrednią konkurencją. W tej zachodniopomorskiej miejscowości na wakacje w ofercie AI zaprasza także Hotel Skal.

To również obiekt szczycący się czterema gwiazdkami, który oprócz pełnego wyżywienia oferuje napoje bezalkoholowe, piwo i wino w godz. 17:00-20:00. Czyli więcej niż przeciętny polski hotel, ale wciąż mniej, niż to, co pod hasłem "all inclusive" rozumieją nad Morzem Śródziemnym, Morzem Czarnym czy Morzem Czerwonym.

4. Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska, Jarosławiec

Nie jest jednak tak, że w Polsce nie da się znaleźć "prawdziwego all inclusive". Warunki najbliższe tych śródziemnomorskich (oczywiście w kwestii oferty hotelowej) znaleźć można w Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu.

Poza śniadaniem, obiadem i kolacją obiekt ten oferuje gościom lodziarnię i bufety z napojami ciepłymi i zimnymi oraz alkoholami (piwo, drinki, wódka, gin, whisky) otwarte w godz. 10:00-24:00. Pomiędzy 12:00 a 18:00 działają dodatkowo bufet sałatkowy, snack bar i bufet deserowy (gofry, popcorn, ciasteczka, cukierki).

5. Hotel Jantar, Ustka

Wczasy all inlusive w Polsce, ale koniecznie w województwie pomorskim? Da się to zrobić dzięki ofercie Hotelu Jantar w Ustce. Obiekt ten jest położony z dala od turystycznego zgiełku centrum nadmorskiego miasteczka za to niedaleko plaży obleganej znacznie mniej niż ta w pobliżu latarni morskiej.

Ustecki hotel w ramach pobytu AI zapewnia gościom śniadanie, serwowany lunch, obiadokolację, słodką przekąskę, wybrane alkohole i napoje bezalkoholowe oraz lody i ciepłe przekąski dostępne dla dzieci w wyznaczonych godzinach w ciągu dnia.

6. Stary Młyn Strzeszyn, Łubowo

Wielu z was czytając ten tekst zapewne myśli sobie, po co jechać na all inclusive w Polsce akurat nad morze, gdy wakacje w ojczyźnie najfajniejsze bywają w innych zakątkach. Jednym z rozwiązań takiego dylematu jest oferta AI w miejscu zwanym Stary Młyn Strzeszyn.

W głąb lasu od miejscowości Łubowo, w pasie ziemi położonym dokładnie pomiędzy Jeziorem Brody a Jeziorem Strzeszyn mieści się hotel w ramach AI oferujący śniadanie, lunch, kolację (wszystko w formie bufetu) oraz napoje bezalkoholowe (woda, kawa, herbata) dostępne w lobby przez całą dobę.

7. Gorzelanny, Jarnołtówek

A druga opcja na wakacje AI w Polsce, ale nie nad morzem, to Hotel Gorzelanny w Jarnołtówku w Górach Opawskich. Na południu Polski w ramach all inclusive dostaniecie śniadania, obiady, kolacje, dostęp do snack baru w godz. 10:30-12:30 oraz open bar z kawą, herbatą, wodą, sokami i innymi napojami, winem, wódką i piwem – czynny w godz. 13:00-20:00.

Gorzelanny słynie też z tego, że w ramach all inclusive zapewnia dostęp do szeregu atrakcji wodnych – nie tylko basenów wewnętrznego i zewnętrznego, czy saun, ale też kręgielni, wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych, a także lokalnej kolejki turystycznej. Raz na pobyt goście mogą też odwiedzić Park Żywiołów i Ogród Wody, Stonehenge, Jaskinę Wilka i Niedźwiedzia, replikę sztolni złota, kino 7D oraz Park Edukacji i Rozrywki Zaginione Miasto Rosenau.

TEST: Robisz tak na wakacjach? Sprawdź, czy mogą Cię uznać za "turystę niskiej jakości"

"Ukryte" all inclusive w luksusowych hotelach w Polsce

Czy to pełna lista polskich hoteli zapewniających gościom dostęp do prawie wszystkiego, co mają w ofercie? Ależ skąd! Jest jeszcze sporo najwyższej klasy obiektów, w których de facto możemy liczyć co najmniej na coś, co można by nazwać all inclusive light.

Tylko że... z uwagi na swoją markę i często kameralny charakter publicznie nie operują one hasłem "all inclusive", aby – ujmując to brutalnie – nie ściągać na siebie uwagi klienta masowego.

Czytaj także: https://natemat.pl/559475,ultra-all-inclusive-co-to-jest-i-czym-rozni-sie-od-zwyklych-wakacji-all-inclusive