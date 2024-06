Dramat Milika już w 1. minucie, ale potem... 3:1 dla Polski po pierwszej połowie!

Polska – Ukraina, pierwszy dla naszej drużyny sprawdzian przed Euro 2024. I ostatni sprawdzian dla Michała Probierza – po dzisiejszym meczu będzie musiał wybrać ostateczną kadrę na mistrzostwa Europy. Dwóch zawodników dowie się, że jednak do Niemiec nie pojedzie.

Polska – Ukraina, towarzyski mecz przed Euro Fot. Beata Zawadzka/East News

W składzie reprezentacji Polski nie ma Roberta Lewandowskiego, nie ma też Wojciecha Szczęsnego. Oni są oczywiście pewni gry na Euro.

Trener Probierz wybrał następującą jedenastkę: Łukasz Skorupski – Sebastian Walukiewicz, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior – Michał Skóraś, Piotr Zieliński, Taras Romanczuk, Nicola Zalewski – Adam Buksa, Sebastian Szymański, Arkadiusz Milik.

Piorunująca I połowa Polaków

Zaczęło się wyjątkowo nieszczęśliwie. Już w pierwszej minucie na murawę położył się Arkadiusz Milik... Napastnik Juventusu zderzył się lekko z piłkarzem Ukrainy, ale konsekwencje są bardzo poważne. Piłkarz zszedł z boiska, utykając. Konieczna była zmiana. Za Milika wszedł debiutant Kacper Urbański.

Czy to koniec marzeń napastnika o Euro 2024?

Gol dla Polski w 11. minucie! Dośrodkowanie z rzutu rożnego, zamieszanie w polu karnym i strzał Sebastiana Walukiewicza! Dla polskiego obrońcy to wyjątkowy wyczyn, bramek on praktycznie w ogóle nie zdobywa. W 111 oficjalnych meczach klubowych strzelił tylko jednego gola, było to w sezonie 2018/19.

I chwilę później jeszcze jedna bramka! Piotr Zieliński w 16. minucie trafił do siatki rywali. Wszystko wyglądało na dośrodkowanie zza pola karnego, ale piłka leciała w taki sposób, że zmyliła zarówno obrońców Ukrainy, jak i jej bramkarza. 2:0 dla Polski.

Zaatakować spróbowała Ukraina. Ale żadna z jej akcji nie przyniosła prawdziwego zagrożenia pod bramką naszej reprezentacji. Bardzo dobrze w obronie grał Bartosz Salamon.

I 3:0 dla Polski! Dośrodkował Michał Skóraś, gola strzelił – w 30. minucie – Taras Romanczuk, reprezentant Polski urodzony w Ukrainie! W czwartek mówił, że jeśli wyjdzie na murawę, to będzie to dla niego jeden z najważniejszych meczów w życiu.

I chwilę później świetnie interweniował polski bramkarz Łukasz Skorupski. Bardzo dobry mecz ekipy Probierza.

Gol dla Ukrainy! Artem Dowbyk, król strzelców ligi hiszpańskiej, pokonał Łukasza Skorupskiego w 42 minucie, tuż przed końcem pierwszej połowy. Płaski strzał blisko słupka, polski bramkarz nie miał szans.

Na przerwę polscy piłkarze zeszli z prowadzeniem 3:1 i poczuciem, że są w naprawdę dobrej formie.

II połowa. Czy Ukraina zdoła wyrównać?

A potem "groza, groza, groza". Oto rywale Polski na Euro 2024

Euro 2024 wystartuje już za tydzień, Polacy swój pierwszy mecz w grupie rozegrają dwa dni później, 16 czerwca. Rywalem będzie Holandia, która w czwartek efektownie pokonała Kanadę 4:0 w meczu towarzyskim.

Kolejnym grupowym rywalem Polski – 21 czerwca – będzie Austria, swego rodzaju rewelacja w europejskiej piłce. Z 15 ostatnich meczów przegrała tylko jeden!

25 czerwca Polska zmierzy się z przepotężną Francją. Czyli, krótko mówiąc, o awans z tej grupy będzie bardzo trudno. Do 1/8 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej z sześciu grup oraz najlepsze cztery spośród tych, które zajęły trzecie miejsca.

Mecz z Ukrainą to dla Polski pierwszy sparing, drugim będzie mecz z Turcją w poniedziałek.