Nie tylko "Reniferek" Netfliksa. Oto 10 równie szokujących seriali, które są oparte na faktach

Podobno życie pisze najlepsze scenariusze. I coś w tym jest, co udowadniają szokujące seriale oparte na faktach. Jak "Reniferek" Netfliksa, który pokazuje koszmar, jaki szkocki artysta przeżył z powodu swojej stalkerki. Szukacie innych tytułów opowiadających prawdziwe historie? Znajdziecie je na tej liście. Uwaga, tylko dla widzów o mocnych nerwach i... żądnych sensacji.

Niektóre prawdziwe historie, o których nakręcono seriale, są naprawdę szokujące Fot. Kadr z "The Act"

"Reniferek" to brytyjski miniserial oparty na faktach, który jest połączeniem dramatu i thrillera. "Gdy komik z problemami okazuje współczucie bezbronnej kobiecie, wywołuje to jej duszącą obsesję, która zagraża zniszczeniem zarówno jego, jak i jej życia" – brzmi opis produkcji Netfliksa.

Autorem serialu (i odtwórcą głównej roli) jest Richard Gadd, 33-letni szkocki aktor, komik i scenarzysta, który w 2019 roku stworzył nagradzaną sztukę teatralną "Baby Reindeer". Na jej podstawie napisał scenariusz siedmioodcinkowego serialu. Ten miał premierę 11 kwietnia i szybko stał się hitem. Rola stalkerki przypadła Jessice Gunning. Martha, chociaż ma zmienione imię, wzorowana była na prawdziwej kobiecie: Gadd oparł swój serial na własnych doświadczeniach. Przez cztery lata był prześladowany przez kobietę, która nazywała go właśnie "Reniferkiem". Jego szokującą historię opisywaliśmy w naTemat.

Szokujące seriale na faktach. Spodobają się fanom "Reniferka" Netfliksa

Szukasz równie wstrząsających opowieści, które wydarzyły się naprawdę? Oto 10 seriali opartych na faktach, które zszokują cię podobnie jak "Reniferek".

1. American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona (2016)

"American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona" to serial o słynnym procesie zmarłego niedawno O.J. Simpsona. W 1994 roku Simpson został oskarżony o zabicie swojej byłej żony Nicole Brown oraz kelnera Rona Goldmana. Jego proces oglądali niemal wszyscy Amerykanie.

Ogląda się go tutaj niczym thriller, a napięcie nie opada nawet na chwilę. Doskonałość tego krótkiego serialu dopełniają wyśmienici aktorzy z Sarah Paulson, Johnem Travoltą, Cubą Goodingim Jr. i Davidem Schwimmerem na czele. Momentami aż trudno uwierzyć, że ta sprawa kryminalna – która do dziś budzi ogromne kontrowersje i dzieli ludzi – naprawdę się wydarzyła.

2. American Crime Story: Zabójstwo Versace (2018)

Wspomniane "American Crime Story" to antologia: każdy sezon to inna opowieść true crime (warty polecenia jest też trzeci sezon o skandalu z Billem Clintonem i Monicą Levinsky, czyli "American Crime Story: Impeachment"). "Zabójstwo Versace" z 2018 roku opowiada o morderstwie projektanta Gianniego Versace, ojca sukcesu domu mody Versace i brata Donatelli Versace, które zszokowało nie tylko świat mody.

W 1997 roku, przed drzwiami posiadłości Versace w Miami Beach, zastrzelił go 27-letni Andrew Cunanan. Nie było to jednak jego jedyne morderstwo... "American Crime Story: Zabójstwo Versace" to niesamowicie wciągająca i zniuansowana produkcja, w której błyszczą nie tylko Penelope Cruz jako Donatella i Darren Criss jako bezwzględny zabójca.

3. Grace i Grace (2017)

"Grace i Grace" to psychologiczny dramat kostiumowy na podstawie opartej na faktach powieści Margaret Atwood (autorki "Opowieść podręcznej"). Jego bohaterką jest Grace Marks, pochodząca z Irlandii kanadyjska służąca, która w 1843 roku zostaje współoskarżona o morderstwo swojego chlebodawcy Thomasa Kinneara i jego gospodyni Nancy Montgomery.

Ale czy Grace naprawdę zabiła? Była chora psychicznie czy wyrachowaną morderczynią, która tylko udawała chorobę? "Grace i Grace" Netfliksa to fascynujący i intensywny portret psychologiczny, który ogląda się, wstrzymując oddech.

4. Skandal w angielskim stylu (2018)

Dostępny na HBO Max "Skandal w angielskim stylu" opowiada o tytułowym skandalu, który w latach 70. XX wieku wstrząsnął Wielką Brytanią. Jeremy Thorpe, parlamentarzysta, lider Partii Liberalnej, planował morderstwo swojego byłego kochanka Normana Josiffe'a, gdy ten chciał publicznie ujawnić ich relację.

Serial z doskonałymi Hugh Grantem (który wciela się w głodnego władzy manipulanta Thorpe) oraz Benem Wishawem to mroczna satyra, która pokazuje, jak łatwo uczucie może zmienić się morderstwo, a polityczne marzenia mogą runąć jak domek z kart. Wciągający jest również wyprodukowany przez te same osoby "Skandal w brytyjskim stylu" o głośnym rozwodzie księcia i księżnej Argyll w latach 60. XX wieku.

5. Niewiarygodne (2019)

Dwa tysiące kilometrów, bliźniaczo podobne sprawy gwałtów i koszmar kilku kobiet. Młoda dziewczyna zniszczona przez opinię publiczną tylko dlatego, że była niewiarygodna dla policji. Dwie kobiety detektyw, które postanawiają połączyć kropki i odnaleźć seryjnego gwałciciela.

To nie fikcja wymyślona przez scenarzystów. Serial "Niewiarygodne" opowiada historię, która wydarzyła się naprawdę – w latach 2008-2011 roku w stanach Waszyngton i Kolorado w Stanach Zjednoczonych. Ten kameralny miniserial jest porażający w swojej prostocie.

6. Narcos (2015-2017)

Na liście szokujących seriali na faktach nie może oczywiście zabraknąć "Narcosa" Netfliksa. Opowiada on historię Pablo Escobara, kolumbijskiego bossa narkotykowego, który od lat 70. do lat 90. dorobił się fortuny i długo był nieuchwytny dla służb. To serial krwawy, brutalny, świetnie zagrany przez Wagnera Mourę oraz Pedra Pascala i Boyda Holbrooka, którzy wcielili się w agentów ścigających Eschobara.

"Narcos" doczekał się spin-offu: "Narcos: Meksyk", który skupia się na równie przemocowych kartelach narkotykowych w "Meksyku". Fanom podobnej tematyki może spodobać się również "Griselda" o Kokainowej Matce Chrzestnej bez skrupułów, czyli Griseldzie Blanco.

7. The Act (2019)

"The Act" to serial true crime, który opowiada prawdziwą i głośną historię młodej kobiety Gypsy Rose Blanchard, która zamordowała swoją matkę. Dee Dee Blanchard miała wmawiać córce dziesiątki poważnych chorób i schorzeń, przez lata traktowała ją jak osobę niepełnosprawną. Według psychiatrów był to prawdopodobnie rezultat zaburzenia psychicznego, na które cierpiała Dee Dee.

Ale co na to sąd? I dlaczego wszyscy byli po stronie młodej zabójczyni, która skrupulatnie zaplanowała morderstwo? "The Act" to mocny i kontrowersyjny serial o nieprawdopodobnej sprawie, a historia Gypsy Rose miała niedawno kontynuację w rzeczywistości.

8. Jak nas widzą (2019)

"Jak nas widzą" Avy DuVernay to porażający, zaledwie 4-odcinkowy miniserial, który gwarantuje ciężkie emocje. Opowiada o głośnej sprawie brutalnego napadu i gwałtu w Central Parku w 1989 roku, których ofiarą była 28-letnia biegaczka.

O atak oskarżonych zostało pięciu młodych mężczyzn – Afroamerykanów i Latynosów. Wszyscy byli niewinni, o czym mówili od początku. Nikt jednak nie słuchał "niebiałych" chłopaków, którzy wraz ze swoimi rodzinami przeszli niewyobrażalny dramat. "Jak nas widzą" to mocne przypomnienie, że systemowy rasizm istnieje oraz jeden z najlepiej ocenianych seriali kryminalnych.

9. Schody (2022)

Sprawa śmierci Kathleen Peterson równie dobrze mogłaby zostać wymyślona przez żądnego wrażenia autora kryminałów – jest aż tak niewiarygodna i pełna zaskakujących zwrotów akcji. Jednak zdarzyła się naprawdę, o czym dobrze wiedzą ci, którzy oglądali doskonały serial dokumentalny "Schody".

Oskarżonemu o zabójstwo Michaelowi Petersonowi, jego rodzinie i tragicznej nocy 9 grudnia 2001 roku tym przyjrzeli się twórcy miniserialu HBO Max. "Schody" z Colinem Firthem i Toni Collette przedstawia trwający aż 15 lat głośny proces. Czy Michael zepchnął swoją żonę ze schodów? A może spadła sama? Albo zabiła ją... sowa?

10. Czarnobyl (2019)

26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło do awarii, której skutki do dziś mrożą krew w żyłach. Podczas gdy nasza część Europy jest dobrze zaznajomiona z katastrofą w Czarnobylu, to niektórzy widzowie tego wielokrotnie nagradzanego serialu HBO (z USA i nie tylko) byli zszokowani, że... to nie jest fikcja.

Wielokrotnie nagradzany "Czarnobyl" HBO pokazuję tę ogromną katastrofę bez zbędnego patosu i z perspektywy pojedynczych jednostek: strażaków, naukowców, mieszkańców Prypeci. Serial ujawnia również kulisy radzieckiej polityki – równie szokujące, co sama katastrofa. To produkcja mroczna i wstrząsająca, którą momentami ogląda się jak dokument, a momentami jak... horror.

Inne nieprawdopodobne seriale oparte na faktach: