Jedziesz do Chorwacji? To najbardziej pokręcona atrakcja dla ludzi o stalowych nerwach

Klaudia Zawistowska

C horwacja należy do jednych z ulubionych krajów Polaków. Co roku swój urlop spędza tam ok. miliona rodaków. Teraz w jednym z najpiękniejszych miejsc czeka na nich nowa atrakcja. To ścieżka rowerowa dla osób o żelaznym układzie nerwowym. Biegnie nie ulicami miasta, ale wysoko nad nimi.