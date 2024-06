Ukraiński statek z polską załogą został zaatakowany przez rebeliantów Huti. Do zdarzenia doszło na terenie Zatoki Adeńskiej. Specjalny komunikat w tej sprawie wydało Centralne Dowództwo USA. Wiadomo, że jeden z marynarzy jest poważnie ranny.

Statek z polską załogą zaatakowany przez Huti. Marynarz walczy o życie. Fot. google maps / "X" / Screen

Centralne Dowództwo USA przekazało, że wspierani przez Iran Huti wystrzelili dziś w Zatokę Adeńską dwie przeciwokrętowe rakiety manewrujące (ASCM). Obydwa pociski trafiły w statek M/V Verbena, która pływa pod banderą Palau.

Statek z polską załogą zaatakowany przez Huti. Jeden z marynarzy walczy o życie

To należący do Ukrainy i obsługiwany przez Polaków masowiec. M/V Verbena ostatnio zacumował w Malezji i płynął do Włoch, przewożąc drewniany materiał konstrukcyjny.

Na pokładzie doszło do poważnych uszkodzeń i licznych pożarów. W czasie walki z żywiołem jeden z polskich marynarzy został poważnie ranny.

"Samolot z USS Philippine Sea (CG 58) ewakuował rannego marynarza na pobliski partnerski statek w celu uzyskania pomocy medycznej" – przekazała strona amerykańska w oficjalnym komunikacie.

I dodała: "To ciągłe lekkomyślne zachowanie wspieranych przez Iran Huti zagraża stabilności w regionie i zagraża życiu marynarzy na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej".

Służby podkreśliły, że wywołane przez Huti ciągłe zagrożenie dla bezpiecznego tranzytu przez ten region utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej ludności Jemenu, a także Strefie Gazy.

"US CENTCOM będzie w dalszym ciągu współpracować z partnerami, aby pociągnąć Huti do odpowiedzialności i pogorszyć ich zdolności wojskowe" – podsumowali.