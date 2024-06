Iga Światek to dziś największe kobiece nazwisko w światowym tenisie, Taylor Swift – w muzyce. Nie od dziś wiadomo, że czterokrotna zwyciężczyni turnieju Rolanda Garrosa jest wielką fanką amerykańskiej gwiazdy. Właśnie spełniło się marzenie Polki – Świątek poszła na koncert Swift i dostała specjalny prezent. Zalała się łzami.

Taylor Swift wzruszyła Igę Światek Fot. X / Iga Świątek // Andre Dias Norbre/AFP/East News

Iga Świątek jest dziś absolutnie na fali. Tydzień temu podczas finału kobiecego turnieju Roland Garros 2024 Polka pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:2, 6:1. Dla Polki to już czwarty tytuł mistrzyni French Open (a trzeci z rzędu).

W Paryżu triumfowała w 2020, 2022 i w 2023 roku. – To była Świątek w najlepszym wydaniu, na najwyższym poziomie – podsumował komentujący jej ostatni mecz w Eurosporcie 1 Dawid Celt. Teraz tenisistka ma już na swoim koncie pięć tytułów wielkoszlemowych, czym zrównała się z Marią Szarapową.

Iga Świątek na koncercie Taylor Swift. Dostała od niej prezent

Nie od dziś wiadomo, że 23-letnia tenisistka jest wielką fanką Taylor Swift, czyli globalnej gwiazdy pop, która właśnie jest w swojej monumentalnej trasie koncertowej The Eras Tour. Prezentuje podczas niej piosenki z całej swojej kariery, która zaowocowała aż 11 albumami studyjnymi.

Podczas wywiadów Świątek, która zaliczy się do swifties (fanów Swift) m.in. wymieniała swoje ulubione piosenki Amerykanki i chwaliła jej twórczość. Nie ukrywała również, że pójście na koncert Taylor Swift jest jej ogromnym marzeniem. Jednak z racji, że sportowczyni ciężko trenuje i regularnie jeździ na turnieje, nie miała na to czasu.

Jednak pragnienie triumfatorki Rolanda Garrosa 2024 spełniło się w czwartek – Polka poszła na show 34-latki w Liverpoolu.

Na Instagramie pojawiły się dwie zabawne relacje zatytułowane "Taniec na meczu kontra taniec bez meczu". Na pierwszym wideo Świątek schodzi po schodach w rytm hitu "Shake it Off", na drugim tańczy i skacze do tej samej piosenki na trybunach na koncercie Swift.

To jednak nie wszystko. Okazało się, że Taylor Swift wiedziała o obecności Igi Świątek na swoim koncercie i postanowiła to uhonorować. Gwiazda przekazała tenisistce specjalny liścik w dekoracyjnej kopercie.

Polka opublikowała na X zdjęcie, na którym zalana łzami trzyma list w dłoni. Widzimy jedynie mały fragment wiadomości od amerykańskiej gwiazdy muzyki, w którym Swift (odręcznym pismem) gratuluje Polsce sukcesu we French Open.

"Umarłam. Tak, płakałam podczas koncertu wiele razu. Tak, to było niesamowite. Jesteś wspaniała, Taylor Swift" – napisała Iga Świątek.

Przypomnijmy, że 19 kwietnia Taylor Swift wydała swój jedenasty album. Po "Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989", "Reputation", "Lover", "Folklore", "Evermore" i "Midnights" przyszedł czas na "The Tortured Poets Department". Krążek okazał się podwójny, a w ramach "The Tortured Poets Department: The Anthology" fani dostali aż 31 premierowych piosenek.

Przy okazji Swift pobiła kolejny muzyczny rekord. Spotify ujawniło, że "The Tortured Poets Department" jest pierwszym albumem w historii platformy, który przekroczył 300 milionów odtworzeń w ciągu jednego dnia.

W ramach "The Eras Tour" gwiazda odwiedzi Polskę 1,2 i 3 sierpnia i wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Po wydaniu swojej 11. płyta gwiazda nieco zmieniła swoje show, co oznacza, że w Europie zobaczymy również specjalny segment z piosenkami z "The Tortured Poets Department" (wcześniejszą wersję jej występów można obejrzeć na Disney+).

