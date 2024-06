Do pierwszego meczu Polaków na Euro 2024 pozostała niecała doba. W sobotę tuż po godz. 18:00 rozpoczęła się konferencja prasowa przed starciem z Holandią. Wzięli w niej udział selekcjoner Michał Probierz i Piotr Zieliński – jako kapitan drużyny pod nieobecność Roberta Lewandowskiego.

Euro 2024 rozkręca się na dobre. Za nami dwa mecze (Niemcy – Szkocja 5:1 i Węgry – Szwajcaria 1:3), a w sobotę o godz. 18:00 rozpoczęło się spotkanie, które można określić jako pierwszy hit tegorocznego turnieju: Hiszpanie grają z Chorwacją. W niedzielę z kolei do gry wchodzą Polacy.

Konferencja prasowa przed meczem z Holandią miała rozpocząć się o godz. 17:45, jednak Michał Probierz i Piotr Zieliński zjawili się na sali 20 minut później. Selekcjoner Biało-Czerwonych został zapytany o "raport medyczny kadry".

Probierz o sytuacji zdrowotnej w kadrze. Co z występem Dawidowicza?

Wiadomo, że Robert Lewandowski z Holandią nie zagra, w lepszym niż poprzednio stanie jest już noga Karola Świderskiego, jednak niepokojące jest to, że Paweł Dawidowicz ani razu nie trenował z całym zespołem.

– Robert zaczął indywidualnie trenować, Karol normalnie trenuje, a co do Pawła podejmiemy decyzję wieczorem – przekazał Michał Probierz. – Bez zdania lekarza nie podejmę ruchu, który mógłby zagrozić zdrowiu piłkarza. Zdrowie zawodników jest dla mnie najważniejsze, bo wierzę, że jeszcze wielu ich będziemy potrzebować – dodał w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Selekcjoner został też zapytany o to, jak będzie wyglądała w niedzielę obrona Biało-Czerwonych. Jak przyznał Probierz, "mocną stroną Holendrów są indywidualności, dlatego musimy przeciwstawić się grą zespołową".

– Muszę odpowiednio zestawić linię obrony. Każdy ze sztabu musi wypowiedzieć swoje zdanie. Cenię ludzi, których mam w sztabie, mamy różne zdania, ale szanuję wszystkie opinie trenerów, to dla mnie bardzo ważne. Wierzę, że wspólnie podejmiemy dobrą decyzję – stwierdził i dodał, że ma już w głowie skład na pierwszy mecz w trakcie Euro.

– Wszyscy skazują nas na straty, ale dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyliśmy zespół. Zespół, w którym jeden chce walczyć za drugiego. Miejmy nadzieję, że jutro wszyscy ubiorą biało-czerwone koszulki i z dumą będą patrzeć na tę reprezentację – mówił.

A jak to jest grać bez Lewandowskiego? – Większość selekcjonerów nie miała okazji grać bez Roberta, a dla mnie jest to praktycznie trzecie spotkanie. Ten zespół musi dorosnąć, musimy zmienić go trochę pokoleniowo – powiedział Probierz.

Zieliński o atmosferze w drużynie: Wyśmienita

Dodajmy też, że Piotr Zieliński pojawił się na konferencji prasowej jako kapitan – to on pod nieobecność Roberta Lewandowskiego spowodowaną kontuzją w ostatnim sparingu z Turcją będzie pełnił tę zaszczytną funkcję w starciu z "Oranje".

– Jestem z tego dumny, po raz pierwszy będę kapitanem reprezentacji w trakcie mistrzostw – powiedział pomocnik włoskiego SSC Napoli.

– Holendrzy to świetna reprezentacja, jest wysoko w rankingu, ale jutro ranking nie będzie miał znaczenia. Mam nadzieję, że postawimy im mocne warunki i zwyciężymy. Atmosfera w kadrze jest bardzo dobra, wyśmienita bym powiedział – dodał.

Pierwszy mecz w grupie Polska zagra z Holandią w Hamburgu (niedziela 16 czerwca, godz. 15:00), następnie reprezentacja pojedzie do Berlina na spotkanie z Austrią (piątek 21 czerwca, godz. 18:00), natomiast ostatni mecz grupowy rozegramy w Dortmundzie z aktualnymi wicemistrzami świata Francją (wtorek 25 czerwca, godz. 18:00).

