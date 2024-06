Najpierw fatalna kontuzja Arkadiusza Milika, później urazy Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego, a teraz... Biało-Czerwoni mają kolejny kłopot. Na dobę przed meczem z Holandią wiele wskazuje na to, że na murawę nie wybiegnie także Paweł Dawidowicz. W sobotę nasz stoper trenował indywidualnie. Pojawiły się nieoficjalne informacje, na kogo w jego miejsce może postawić Michał Probierz.

Mecz Polska – Holandia na Euro. Występ Pawła Dawidowicza też jest niepewny. Fot. Beata Zawadzka / East News

Sobotni trening Polaków pierwotnie miał odbyć się w Hamburgu, gdzie w niedzielę rozegrają pierwszy mecz na Euro z Holandią. Na Volksparkstadion są jednak problemy z odprowadzaniem wody i w tej sytuacji UEFA nakazała obu reprezentacjom pozostać w swoich ośrodkach treningowych.

Biało-Czerwoni rozpoczęli zajęcia w sobotę przed południem, ale wśród 26 kadrowiczów nie znalazł się ani Robert Lewandowski, ani... Paweł Dawidowicz. Obrońca włoskiego Hellasu Verona, a także kapitan naszej reprezentacji przebywali na zabytkowej trybunie, gdzie znajduje się siłownia.

Mecz Polska – Holandia na Euro. Występ Pawła Dawidowicza też jest niepewny

O ile to, że "Lewy" nie zagra z Holandią, było już wiadomo wcześniej, o tyle absencja naszego stopera nie była oczywista. Jednak indywidualny trening Dawidowicza oznacza niestety, że prawdopodobnie również i on nie będzie gotowy do gry w niedzielę.

A to kolejny problem dla Michała Probierza, ponieważ o Pawle Dawidowiczu mówi się, że to żołnierz naszego selekcjonera, który ma być liderem defensywy. Z ustaleń portalu Meczyki.pl wynika, że największe szanse, by zagrać od pierwszej minuty przeciwko "Oranje", ma w tym momencie Bartosz Salamon.

Dawidowicz od pierwszej minuty rozpoczął ostatni sparing z Turcją (wygrany przez Polskę 2:1). Po pierwszej połowie poprosił jednak o zmianę i badania lekarskie potwierdziły problemy z mięśniem czworogłowym uda. Po przylocie do Hanoweru nasz środkowy obrońca ani razu nie trenował z całym zespołem.

Jak podaje Meczyki.pl, Bartosz Salamon w meczu z Holandią "najprawdopodobniej stworzy blok obronny wraz z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem". Dobra informacja jest natomiast taka, że do dyspozycji Probierza będzie najprawdopodobniej Karol Świderski, który w meczu z Turcją nabawił się kontuzji kostki po tym, jak cieszył się ze strzelonego gola. Napastnik Hellasu Verona drugi dzień z rzędu trenował z pełnym obciążeniem.

Pierwszy mecz w grupie Polska zagra z Holandią w Hamburgu (niedziela 16 czerwca, godz. 15:00), następnie reprezentacja pojedzie do Berlina na spotkanie z Austrią (piątek 21 czerwca, godz. 18:00), natomiast ostatni mecz grupowy rozegramy w Dortmundzie z Francją (wtorek 25 czerwca, godz. 18:00).