W wakacyjnym raju Polaków już zamknięto trzy plaże. Turystów terroryzują rekiny

Na Gran Canarii służby podniosły alarm na aż trzech plażach w związku z wykryciem rekinów młotów w wodzie. Konieczne było ewakuowanie turystów. Do sieci trafiły nagrania z policyjnego drona, przedstawiające, jak duże były osobniki zaobserwowane na popularnej hiszpańskiej wyspie.

Rekiny na plażach w Gran Canarii. Służby ewakuowały turystów.

Jak podaje "Daily Mail", w miniony weekend na Gran Canarii konieczne było zamknięcie aż trzech plaż. Wszystko z powodu zauważeniu tam rekinów.

Rekiny na plażach w Gran Canarii. Ewakuowano turystów

Pierwszy alarm podniesiono na plaży Melenara. Tam wykryto rekina młota. Gatunek ten jest potencjalnie groźny dla człowieka. Na miejscu interweniowali ratownicy i służby mundurowe. Od razu ewakuowano turystów znajdujących się w wodzie.

Niedługo później zakazano wchodzenia na plażę Salinetas. I kilka godzin po tym incydencie ewakuowano także turystów z plaży San Augustin.

Zwierzęta podpływały tak blisko, że niebezpieczne było nawet stanie w wodzie tylko do kolan. Jeden z rekinów miał aż 3 metry długości. Do sieci trafiły nagrania z policyjnego drona, gdzie widać pływające w wodzie młoty.

– Wszystko zaczęło się, gdy ratownik zaczął sygnalizować gwizdkiem, że wszyscy powinni jak najszybciej opuścić wodę. Obejrzałam się i zobaczyłam jego płetwę. Zaczęliśmy poruszać się tak szybko, jak to możliwe, z powrotem w kierunku plaży – opisali w rozmowie z serwisem inews.co.uk. świadkowie zdarzenia.

Czy rekiny są groźne dla człowieka?

Jak każdego roku do mediów trafiają informacje o rekinach pojawiających się na plażach w popularnych regionach turystycznych. W skrajnych sytuacjach dochodzi do wypadków, a niektóre z nich kończą się tragicznie.

O tym, czy rekiny faktycznie są poważnym zagrożeniem dla ludzi, pisała w naTemat Daria Siemion.

"Naukowcy wyodrębnili 360 gatunków rekinów. Tylko kilka z nich niesprowokowanych atakowało ludzi. Dodatkowo wyróżnia się 17 gatunków rekinów, które atakowały ludzi i łodzie, ale co do zasady nie są one uważane za niebezpieczne dla człowieka" – czytamy.

Wśród gatunków rekinów, które atakowały ludzi bez uprzedniego sprowokowania ich, były: żarłacz biały, żarłacz tygrysi, żarłacz tępogłowy, żarłacz czarnopłetwy, żarłacz miedziany, żarłacz błękitny oraz twarosz piaskowy.

Gdzie można spotkać rekiny?

Wyjaśnijmy, że obecność rekinów wielokrotnie odnotowywano na plażach na Florydzie, Hawajach czy w Kalifornii. Co kilka lat dochodzi na nich do ataków rekinów na człowieka.

Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Australia. Tam jednak poza rekinami można spotkać również psy Dingo i niebezpieczne krokodyle. Rekiny można spotkać również w Brazylii oraz w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh.

W Egipcie w ciągu ostatnich 30 lat odnotowano zaledwie 23 ataki rekinów na ludzi, dla porównania w samym 2021 roku doszło tam do ok. 57 tys. wypadków drogowych. Wynika z tego, że samochody są w tym kraju o wiele większym zagrożeniem niż rekiny.

Rekiny w Europie pojawiały się w Hiszpanii, Portugalii i Chorwacji. Najczęściej były to zagubione osobniki, którym naukowcy pomagali zawrócić "do domu". Ich obecność wywoływała na plażach panikę.