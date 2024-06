Cieszący się złą sławą i dotąd nieuchwytny "Duch z Żuromina" wpadł we wtorek (25.06) rano w ręce policji. Mężczyzna jest podejrzewany o organizowanie handlu fentanylem, bardzo silnym lekiem przeciwbólowym, używanym też jako narkotyk o zabójczym działaniu.

Handlował fentanylem. Duch z Żuromina w rękach policji Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Policjanci z mazowieckiej komendy wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu zatrzymali 5 osób w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie nielegalnego obrotu fentanylem – silnym lekiem przeciwbólowym wykorzystywanym na coraz większą skalę jako narkotyk.

Do zatrzymań doszło w Żurominie na Mazowszu oraz w województwie lubelskim. W krótkiej rozmowie z naTemat rzeczniczka Mazowieckiej Policji podinsp. Katarzyna Kucharska potwierdziła, że wśród osób, które wpadły w sidła mundurowych jest słynny "Duch z Żuromina".

Kucharska dodała, że trwają jeszcze przeszukania, jednak już na tę chwilę wiadomo, że policjanci zabezpieczyli około 300 plastrów przeciwbólowych z fentanylem.

Jak podaje "Rzeczpospolita", piątka zatrzymanych będzie przesłuchana we wtorek po popołudniu przez prokuratorów z Mławy. Późnej sąd ma zdecydować, czy trafią oni do aresztu na 3 miesiące.

Kim jest "Duch z Żuromina"?

Jak pisała niedawno Wyborcza.pl, "Duch" to lokalny diler, który ma zaopatrywać miejscowych klientów w narkotyki oraz leki. Tym przydomkiem media ochrzciły miesiąc temu mężczyznę wskazywanego przez mieszkańców tego miasta jako organizatora nielegalnego obrotu fentanylem na lokalnym "rynku".

W obszernym materiale przygotowanym przez TVN, skarżyli się oni, że "duch" chodzi po ulicach, jakby nic mu nie groziło. Padały nawet podejrzenia o jego związkach z lokalną policją, co miało mu zapewnić bezkarność.

– Niektórzy policjanci sami od niego kupowali towar – usłyszał dziennikarz Wyborcza.pl na żuromińskim rynku. Inny z rozmówców twierdził, że "Duch" handluje od 15-20 lat. "Wszyscy o tym wiedzą, nikt nic nie zrobił" – mówił.

Dziennikarze "Uwagi" podali, że fentanyl jest sprzedawany w Żurominie nawet od 12 lat. I właśnie tak głęboko mieli sięgnąć śledczy przyglądający się tajemniczym zgonom z przedawkowania i umorzonym sprawom. Łącznie takich przypadków ma być około 30.

Co więcej, telewizja poinformowała, że wydział spraw wewnętrznych sprawdzi, dlaczego o sprawie zdają się więcej wiedzieć mieszkańcy, niż lokalni policjanci.

Żuromin żył w strachu przed "Duchem" i innymi handlarzami fentanylu

Jak podały TopNewsy, społeczność Żuromina od dawna żyje w strachu. Tylko w tym roku z powodu przedawkowania fentanylu umrzeć miało 5 osób. "Uwaga" poinformała, że ostatnią śmiercią, z jaką musieli się zmierzyć mieszkańcy miasta było odejście 36-letniego Pawła kilka tygodni temu. Bliscy mężczyzny przekazali medium, że mógł on zażyć fentanyl.

W programie TVN wypowiedział się między innymi aspirant Tomasz Łopiński z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Stwierdził, że za każdym razem prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury. – Jednakże z posiadanej mi wiedzy, żadnej osobie nie został postawiony zarzut przyczynienia się do śmierci tych osób – dodał.

Co to jest fentanyl i dlaczego jest tak groźny

Fentanyl to lek używany w leczeniu paliatywnym osób śmiertelnie chorych na nowotwory. Siła jego działania 100-krotnie przewyższa morfinę i 50 razy heroinę. Dlatego w wielu częściach świata używany jest do narkotyzowania. Dramatyczna sytuacja w tym względzie panuje w szczególności w Stanach Zjednoczonych, gdzie przedawkowanie tej substancji mogło doprowadzić w ostatnich latach nawet do kilkudziesięciu tysięcy zgonów. Jedną z ofiar jest wnuk Roberta De Niro.

Fentanyl prowadzi do skrajnego spowolnienia i zobojętnienia, dlatego mówi się, że zamienia ludzi w zombie. Substancję aplikuje się między innymi poprzez nakłuwanie igłą naklejonego na skórę plastra z lekiem.